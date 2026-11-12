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Omroep Archipel
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Bewoonster naar ziekenhuis na koolmonoxidevergiftiging

Internetredactie Omroep Archipel
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Foto: Olympia kazerne

Een bewoonster van een woning aan de Dieklaan in Middelharnis is donderdagmorgen 12 november 2026 naar het ziekenhuis gebracht na het vrijkomen van koolmonoxide. Het giftige gas kwam vrij door een gashaard die niet goed werd afgevoerd. De brandweer en ambulance kwamen ter plaatse.

De brandweer werd rond 10:45 uur opgeroepen voor een melding van een mogelijke koolmonoxidevergiftiging. De bewoonster voelde zich niet goed en had lichamelijke klachten. Daarom werden de hulpdiensten ingeschakeld.

Bij aankomst bracht de brandweer de bewoonster en de aanwezige huisdieren naar buiten. Daarna voerden de brandweerlieden metingen uit in de woning. Daaruit bleek dat er inderdaad koolmonoxide aanwezig was.

Gashaard
De brandweer ging op zoek naar de oorzaak van het giftige gas. Tijdens het onderzoek bleek dat de koolmonoxide afkomstig was van een gashaard. Deze had geen goede afvoer, waardoor het gas zich in de woning kon verspreiden.

Ambulancepersoneel heeft de bewoonster onderzocht. Zij is vervolgens voor verdere controle meegenomen naar het ziekenhuis. Hoe het nu met haar gaat, is niet bekend.

De gashaard is uitgeschakeld en de woning is goed geventileerd. Daarna heeft de brandweer de situatie overgedragen en kon de ploeg terugkeren naar de kazerne.

Levensgevaarlijk
Koolmonoxide is een giftig gas dat je niet kunt zien, ruiken of proeven. Klachten bij een koolmonoxidevergiftiging kunnen onder meer hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en vermoeidheid zijn.

De brandweer waarschuwt voor de gevaren van koolmonoxide en benadrukt het belang van een goed werkende koolmonoxidemelder in huis.

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