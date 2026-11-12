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Omroep Archipel
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Belangstellenden kunnen woonwensen doorgeven voor Hof van Herkingen

Internetredactie Omroep Archipel
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Foto: Omroep Archipel

Maas Wijkontwikkeling is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de nieuwe wijk Hof van Herkingen en houdt een woonwensenonderzoek onder belangstellenden. De initiatiefnemers willen graag meer geïnteresseerden bereiken voordat in december 2026 een eerste participatiebijeenkomst wordt gehouden.

De gemeente Goeree-Overflakkee en Maas Wijkontwikkeling werken aan de plannen voor deze nieuwe wijk. Hierin moeten ongeveer zestig woningen komen in verschillende typen en prijsklassen. Het gaat om een mix van huur- en koopwoningen voor onder meer starters, gezinnen en senioren.

Twintig mensen hebben het online onderzoek inmiddels ingevuld, waarvan vijftien uit Herkingen. Maas Wijkontwikkeling hoopt dat ook starters het onderzoek zullen invullen. In de vragenlijst kunnen deelnemers aangeven wat ze belangrijk vinden aan hun toekomstige woning en woonomgeving. Denk aan een betaalbare woning, een eigen tuin, weinig onderhoud, energiezuinigheid, voldoende parkeergelegenheid en contact met buren.

Ook aandacht voor gezamenlijk wonen
Een onderdeel van Hof van Herkingen is het idee van een meergeneratiehof. Daarbij komen zelfstandige woningen rond een gezamenlijke groene tuin. Een mogelijk hofhuis kan dienen als ontmoetingsplek voor bewoners.

In de vragenlijst kunnen belangstellenden aangeven hoe zij tegenover dit idee staan en of zij bijvoorbeeld gebruik zouden willen maken van een gezamenlijke tuin, een ontmoetingsruimte, gezamenlijke activiteiten of vrijwillige burenhulp.

De uitkomsten moeten helpen bij het verder uitwerken van het woningaanbod en de woonomgeving. De initiatiefnemers willen de reacties gebruiken als basis voor de eerste participatiebijeenkomst in december. Daar willen zij met belangstellenden verder praten over de plannen en de woonwensen die naar voren zijn gekomen.

Het invullen van de vragenlijst is nadrukkelijk bedoeld als woonwensenonderzoek en niet als officiële inschrijving voor een woning. Aan het invullen kunnen dan ook geen rechten op een woning of voorrang worden ontleend.

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