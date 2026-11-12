Politiek op donderdag: haringrace, PFAS, mantelzorg en inwonersavond

Foto: Tom Fisk en CDA Goeree-Overflakkee

Iedere week publiceert de redactie een overzicht van ontwikkelingen in de lokale en regionale politiek die betrekking hebben op Goeree-Overflakkee. Politieke partijen informeren de redactie over hun voorstellen, standpunten en activiteiten. In dit overzicht van week 46 van 2026 lees je onder meer over een plan voor een historische haringrace, de herdenking van de watersnoodramp en een nieuwe bijeenkomst over PFAS.

CDA wil historische haringrace

Het CDA Zuid-Holland wil € 40.000,- van de provincie beschikbaar stellen voor een historische haringrace naar Scheveningen. De race moet volgend jaar plaatsvinden tijdens de viering van 80 jaar Vlaggetjesdag. Het plan is om historische haringschepen uit Vlaardingen, Maassluis, Katwijk en Goeree-Overflakkee naar Scheveningen te laten varen. Het CDA diende hiervoor op 11 november een voorstel in bij Provinciale Staten. Volgens de partij laat de tocht zien hoe belangrijk de haringvisserij vroeger was voor de havenplaatsen. Ook kan de race helpen om oude schepen en maritieme ambachten te behouden. Het is nog niet duidelijk of het voorstel wordt aangenomen. Herdenking watersnoodramp

De provincie Zuid-Holland stelt geld beschikbaar voor activiteiten rond de herdenking van de watersnoodramp van 1953. In 2028 is het 75 jaar geleden dat de ramp grote delen van Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant trof. Gedeputeerde Staten hebben dit toegezegd tijdens een vergadering op 4 november, nadat het CDA hierop had aangedrongen. Stichting Blauwe Lijn bereidt de herdenking voor. Naast het herdenken van de slachtoffers is er aandacht voor de bescherming tegen overstromingen in de toekomst. Het CDA wil dat de drie provincies samenwerken met gemeenten, waterschappen, scholen en maatschappelijke organisaties.

CDA bezoekt mantelzorgers

Leden van CDA Goeree-Overflakkee hebben zaterdag 7 november 2026 mantelzorgers in verschillende dorpen bezocht. In aanloop naar de Dag van de Mantelzorg op 10 november deelden zij cadeaupakketjes van De Mekkerstee uit. Inwoners konden vooraf iemand aanmelden die voor een ander zorgt. Dat leverde volgens de partij verschillende persoonlijke ontmoetingen op. Mantelzorgers vertelden over hun dagelijkse zorg voor bijvoorbeeld een partner, familielid, buur of bekende. De partij bezocht tientallen mantelzorgers om hen te bedanken voor hun inzet. Water Natuurlijk houdt PFAS-bijeenkomst

Water Natuurlijk organiseert op woensdag 9 december 2026 een tweede bijeenkomst over PFAS. De bijeenkomst vindt plaats in Numansdorp. De organisatie maakt zich zorgen over de aanwezigheid van deze stoffen in het milieu en de mogelijke gevolgen voor mens en natuur. Eerder dit jaar, op 28 mei, hield Water Natuurlijk hierover al een bijeenkomst in Oude-Tonge. Daarbij spraken onder meer vertegenwoordigers van de Natuur- en Milieufederatie en Gezondheid op 1 uit Dordrecht over de herkomst en mogelijke gevolgen van PFAS. Water Natuurlijk wijst vooral op het gebruik van bestrijdingsmiddelen met PFAS in de landbouw. Volgens de organisatie worden in polderwater resten van deze middelen en de afbraakstof TFA gevonden. Ook verwijst de partij naar een rapport van Joost Kievit over de mogelijke gevolgen van PFAS in bestrijdingsmiddelen voor de volksgezondheid. Tijdens de bijeenkomst op 9 december wil Water Natuurlijk verder ingaan op de vervuiling en de mogelijke gevolgen voor mens en natuur. Inwonersavond van Trots op Goeree-Overflakkee

Trots op Goeree-Overflakkee heeft een inwonersavond gehouden in het Diekhuus in Middelharnis. Inwoners van Middelharnis en Sommelsdijk konden daar vragen stellen en onderwerpen bespreken die in hun omgeving spelen. Onder meer het Spuiplein, het gemeentehuis en de PMD-zakken kwamen aan bod. Ook spraken aanwezigen over verkeersproblemen en veiligheid. De raadsleden en andere leden van de partij waren aanwezig om met inwoners in gesprek te gaan.