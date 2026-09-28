44 Flakkeese atleten aan de start bij de Triathlon van Zierikzee

475 deelnemers kwamen zaterdag 26 september 2026 over de finish bij de triathlon in Zierikzee. Onder hen waren 44 deelnemers van Goeree-Overflakkee; op de kwartafstand was Youri Zoon uit Ouddorp de snelste Flakkeese deelnemer.

Met de triathlon van Zierikzee werd het triathlonseizoen afgesloten. Na een afwezigheid van 28 jaar werd de wedstrijd in 2023 opnieuw op de kalender gezet door GO Sport Events en AV Delta Sport. In het eerste jaar stond alleen de achtste triathlon op het programma, vanaf 2024 werd ook de kwartafstand toegevoegd.

Om 15:30 uur gaf wethouder Alwijn ten Cate het startsein voor de eerste serie van de kwart triathlon. Aan de start onder anderen de winnaar van vorig jaar, Sem Kroonen, het Zeeuwse talent Stijn Koole en Ruben Jumelet, één van de 112 deelnemers uit Zierikzee.

Bij de dames lagen onder anderen de 21-jarige Annabel Wouters en de Zeeuwse Nelleke Baldé aan de start.

Een half uur later volgde de start van de achtste triathlon. Opvallend waren de twee oud-Europees kampioenen die aan de start verschenen: Irma Heeren en Jan van der Marel, winnaars van het EK van 1999 in Almere. Heeren liet zien dat ze het triathlonnen nog altijd beheerst en eindigde als tweede bij de vrouwen.

De omstandigheden waren goed en dat resulteerde in veel snelle tijden. Ook de Flakkeese deelnemers verbeterden op verschillende onderdelen hun eerdere tijden. De volledige uitslagen van de deelnemers van Goeree-Overflakkee zijn te vinden op www.gosportevents.nl.

Op de kwartafstand was Youri Zoon uit Ouddorp de snelste Flakkeese deelnemer. Hij eindigde als veertiende in een tijd van 2:01:12.

Guusje Sarelse uit Sommelsdijk finishte als 39e vrouw in een tijd van 2:47:51. Daarmee was zij achttien minuten sneller dan haar finishtijd in 2025.