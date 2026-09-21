DBGC start competitie met nederlaag

Foto: Jaap Tiggelman

DBGC is de competitie zaterdag 19 september 2026 in de derde klasse begonnen met een nederlaag. Op het kunstgras van Overmaas had de thuisploeg het spel gemakkelijker onder controle. DBGC kwam twee keer terug van een achterstand, maar verloor uiteindelijk met 5-2.

Trainer Ben Hoogwerf begon met Ivan Kabeya op rechtsback en Lars Hollaar in de spits. Siebe Schets ontbrak vanwege een weekend weg. Jacco de Gast en Sonny Noordermeer begonnen op de bank, terwijl Rick Fransen na zijn blessure voor het eerst weer bij de selectie zat. DBGC had in de openingsfase moeite met de technisch vaardige ploeg van Overmaas. Ondanks momenten van goede druk wist de thuisploeg regelmatig snel te verplaatsen en gevaarlijk te worden. Binnen een kwartier resulteerde dat in de 1-0, nadat een voorzet de vrijstaande spits bereikte.

DBGC probeerde zich vervolgens beter in de wedstrijd te spelen. De eerste grote kans kwam na een lange bal van Bryan Bouwens, maar Thijs Tromp kreeg onvoldoende tijd om af te ronden. Even later kreeg DBGC een strafschop na een duw in de rug bij Jayden Willemstein. Jeroen Sep benutte de penalty en bracht de stand op 1-1. Voor rust moest DBGC vooral doelman Roy Nieuwland bedanken. Met twee uitstekende reddingen voorkwam hij dat Overmaas opnieuw op voorsprong kwam. Na rust kwam Jacco de Gast in de ploeg voor Jesse Beijer, in de hoop meer controle in de opbouw te krijgen. Toch was Overmaas opnieuw gevaarlijk. Nieuwland voorkwam eerst met een redding een doelpunt, maar kort daarna was het alsnog raak. Na balverlies op het middenveld schakelde Overmaas snel om en werd het 2-1. DBGC liet zich niet van de wijs brengen en ging opnieuw op zoek naar de gelijkmaker. Die kwam twintig minuten voor tijd. Aanvoerder Tim Mackloet speelde Tromp vrij in het strafschopgebied, waarna Tromp de bal teruglegde op Sep. De aanvaller bleef rustig en schoof de 2-2 binnen. DBGC leek op dat moment uitzicht te hebben op een positief resultaat. Een grote kans op de 2-3 bleef echter onbenut. Even later werd een pass van Mackloet onderschept, waarna Overmaas in de omschakeling de 3-2 maakte. Hoogwerf probeerde in het laatste kwartier met aanvallende wissels nog een gelijkmaker te forceren. Rick Fransen maakte zijn rentree in het eerste elftal en ook Dimri Vogelaar kwam voor het eerst sinds 7 maart 2026 weer in actie in de competitie. DBGC kwam echter niet meer tot grote kansen. Overmaas liep in de slotfase zelfs nog uit naar 5-2.