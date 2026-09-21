De Jonge Spartaan delft in tweede helft het onderspit

De Jonge Spartaan is de competitie in de Tweede Klasse D begonnen met een thuisnederlaag tegen HVC’10 uit Hoek van Holland. De ploeg verloor zaterdag 19 september 2026 met 1-3 nadat het in de tweede helft de controle kwijtraakte.

Met een strakke westenwind dwars over het veld floot arbiter Maurice Scherpenhuyzen iets na 14.30 uur voor het eerst deze middag. Beide teams begonnen afwachtend en er viel voor het aanwezige publiek niet veel bijzonders te genieten. Pas in de 16e minuut ontstond het eerste gevaar voor het Spartaanse doel. Een scherp aangesneden vrije trap van Jason Röer werd door Boy de Soomer net naast geknikt. Even later bracht Casper Zwaanswijk de bal vanaf links gevaarlijk voor het doel. Dennis Baars was attent en werkte de bal weg.

Na uitschakeling in het bekertoernooi door een 3-0 nederlaag in en tegen Hellevoetsluis opende De Jonge Spartaan de competitie in de Tweede Klasse D van West 2 met een thuiswedstrijd tegen HVC’10 uit Hoek van Holland. Tegen deze tegenstander werd nooit eerder gespeeld. HVC’10 kende ook een matige bekerfase met slechts één punt uit drie duels. Toch werd dit team vooraf gekwalificeerd als een mogelijke top 5-kandidaat voor de eindrangschikking. Bij de thuisclub ontbraken deze wedstrijd om uiteenlopende redenen liefst 8 spelers, waaronder keeper Tim Melissant, die herstelt van een tijdens de training opgelopen schouderblessure.

Pas in de 23e minuut ontstond er gevaar voor het doel van de gasten. Een mooie steekbal van Wiljan Driece belandde bij de in de diepte sprintende Pim Grootenboer. Doelman Dinand Staal verkleinde zijn doel door ver uit te komen. Zo voorkwam hij een vrijwel zekere Spartaanse treffer. Kort daarop schoot Wiljan Driece uit de draai net naast. Een schot van zijn broer Tim verdween bij de eerste paal naast het doel. Nog net binnen het half uur kopte Michael Sloof een voorzet van Wiljan Driece terug in de doelmond. Het schot van Boy Hoogmoed ging echter naast.

Niet veel later ging keeper Dinand Staal in de fout. Hij keerde in eerste instantie nog het schot van Pim Grootenboer. De meegelopen Boy Hoogmoed stond precies op de juiste plek om de 1-0 voorsprong op het scorebord te zetten. In deze fase was de thuisclub duidelijk de bovenliggende partij. Uit een indraaiende vrije trap van Jason Röer schoot Casper Zwaanswijk tegen de voet van keeper Cas Abbas. Michael Sloof zag zijn schot via het hoofd van Boy de Soomer hoog over het doel van HVC’10 vliegen. Op slag van rust schoot Boy Hoogmoed in kansrijke positie net naast.

Na rust zetten de gasten aan en moest de thuisclub terug. De goed fase voor rust leek achter te zijn gebleven in de Spartaanse kleedkamer. Badr Ben Mohammed kopte een voorzet van Jorn Groothuizen over. Niet veel later schoot de vrijstaande Casper Zwaanswijk diagonaal de gelijkmaker binnen. Trainer Ben Mierop bracht met Joas Vroegindeweij en, de zijn competitiedebuut makende, Cheickna Toure twee verse krachten binnen de lijnen.

Toch kon de thuisclub het spreekwoordelijke tij niet keren. In de 66e minuut kwam Cas Abbas ver uit zijn doel. Hij werd omspeeld door Jorno Reurink, die simpel de 1-2 aan liet tekenen. Uit een hoekschop van Tim Driece kopte Cheickna Toure de bal in de handen van de keeper. Ook een kopbal van Joas Vroegindeweij was een prooi voor doelman Dinand Staal. Deze had ook een goed oog op een vrije trap van de ingevallen Joep de Geus. Scheidsrechter Maurice Scherpenhuyzen floot even later niet voor een vermeende overtreding op Joep de Geus aan de zijlijn en uit een counter scoorde aanvoerder Jorno Reurink zelfs de 1-3.

Op de sterk spelende Pim Grootenboer na was De Jonge Spartaan met name in de tweede helft aanvallend onmachtig. HVC’10 maakte dankbaar gebruik van de geboden mogelijkheden en nam de drie punten mee in de bus naar Hoek van Holland.

Zaterdag 26 september speelt De Jonge Spartaan tegen Sparta AV aan de Bok de Korverweg in Rotterdam. Het duel vangt aan om 14.30 en staat onder leiding van Pepijn Helgering uit Amsterdam.