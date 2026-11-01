De Treffers neemt koppositie over na overtuigende zege in Dordrecht

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Het eerste team van tafeltennisvereniging De Treffers uit Melissant heeft de koppositie veroverd in de derde klasse van de Duo-competitie, afdeling West. Dankzij een overtuigende 5-0 overwinning op Dordrecht 6 staat de ploeg na zeven speelrondes bovenaan in de najaarscompetitie van 2026.

De Treffers kende de afgelopen weken wisselende resultaten, maar heeft de opgaande lijn inmiddels weer te pakken. Op 1 oktober boekte het team een ruime 4-1-overwinning op Scyedam 1 uit Schiedam. Enkele dagen later, op 6 oktober, werd met 2-3 gewonnen bij Sorry 1 uit Oud-Beijerland. In de daaropvolgende speelronde, op 22 oktober, kreeg De Treffers opnieuw Sorry 1 tegenover zich. Ditmaal trok de ploeg uit Oud-Beijerland aan het langste eind en won met 1-4 in Melissant. De concurrentie bleef daarmee dichtbij in de strijd om de bovenste plaatsen.