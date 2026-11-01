De Treffers neemt koppositie over na overtuigende zege in Dordrecht

Het eerste team van tafeltennisvereniging De Treffers uit Melissant heeft de koppositie veroverd in de derde klasse van de Duo-competitie, afdeling West. Dankzij een overtuigende 5-0 overwinning op Dordrecht 6 staat de ploeg na zeven speelrondes bovenaan in de najaarscompetitie van 2026.
De Treffers kende de afgelopen weken wisselende resultaten, maar heeft de opgaande lijn inmiddels weer te pakken. Op 1 oktober boekte het team een ruime 4-1-overwinning op Scyedam 1 uit Schiedam. Enkele dagen later, op 6 oktober, werd met 2-3 gewonnen bij Sorry 1 uit Oud-Beijerland.
In de daaropvolgende speelronde, op 22 oktober, kreeg De Treffers opnieuw Sorry 1 tegenover zich. Ditmaal trok de ploeg uit Oud-Beijerland aan het langste eind en won met 1-4 in Melissant. De concurrentie bleef daarmee dichtbij in de strijd om de bovenste plaatsen.
De Treffers herstelde zich echter uitstekend. Op 29 oktober was het team op bezoek bij Dordrecht 6 bijzonder succesvol. De wedstrijd werd met 0-5 gewonnen, waardoor de ploeg vijf sets aan het totaal kon toevoegen.
Die overwinning bleek voldoende om de eerste plaats in het klassement over te nemen. De Treffers staat na zeven wedstrijden op 25 gewonnen sets. Sorry 1 volgt op de tweede plaats met 23 sets, terwijl De Repelaer 3 uit Spijkenisse derde staat met achttien sets. Scyedam 1 bezet de vierde plaats met veertien sets.
Het eerste team van De Treffers bestaat uit Anton Keizer, Arie de Mik, Jan Flohil en Frank Oldenhof. Met de koppositie in handen heeft de ploeg uit Melissant een uitstekende uitgangspositie voor het vervolg van de najaarscompetitie. De komende speelrondes moeten uitwijzen of De Treffers deze positie weet vast te houden.