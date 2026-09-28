Den Bommel krijgt harde les tegen Charlois

VV Den Bommel heeft zaterdag 26 september 2026 een pijnlijke nederlaag geleden in de 3e klasse D. Op bezoek bij SV Charlois ging de ploeg van trainer Dennis van Gils met liefst 5-0 onderuit.

De wedstrijd begon nog hoopgevend voor Den Bommel. De bezoekers hielden de ruimtes klein en wisten Charlois in de openingsfase redelijk van het eigen doel weg te houden. De eerste twintig minuten ging het spel dan ook grotendeels gelijk op.

Waar Den Bommel een week eerder tegen SC Botlek nog een 0-2 achterstand wist om te buigen naar een 3-2 voorsprong, kreeg het in Rotterdam nauwelijks de kans om een nieuwe comeback te bewerkstelligen.

Gaandeweg nam de thuisploeg echter steeds meer het initiatief. Charlois beschikte over technisch vaardige spelers die op het kunstgras snel konden combineren. Den Bommel gaf daarbij te veel ruimte weg en verdedigde regelmatig op afstand, waardoor de Rotterdammers steeds gemakkelijker tussen de linies konden spelen.

In de 28e minuut resulteerde dat in de openingstreffer. Een aanvaller van Charlois nam de bal uitstekend mee en haalde vervolgens hard uit: 1-0. De treffer gaf de thuisploeg extra vertrouwen. Den Bommel had moeite om onder de druk uit te komen en kon aanvallend nauwelijks gevaar stichten.

Vlak voor rust werd de achterstand verdubbeld. Charlois profiteerde opnieuw van de geboden ruimte en maakte er in de 43e minuut 2-0 van. Daarmee wachtte Den Bommel na de pauze een zware opgave.

Charlois loopt verder weg

Van een nieuwe Bommelse comeback kwam het niet. Al in de 51e minuut viel de derde Rotterdamse treffer. Daarmee werd de opdracht voor Den Bommel vrijwel onmogelijk. Zeven minuten later werd de achterstand nog groter. Uit een hoekschop kon een speler van Charlois ongehinderd inkoppen en stond de thuisploeg op 4-0.

Den Bommel probeerde daarna de schade te beperken, maar kreeg aanvallend nauwelijks iets voor elkaar. Het aantal schoten op het Rotterdamse doel bleef beperkt en Charlois hield de wedstrijd volledig onder controle. De thuisploeg was niet alleen technisch sterker, maar toonde ook meer felheid in de duels en was vaak eerder bij de tweede bal.

In de slotfase viel ook nog de vijfde treffer. In de 78e minuut maakte Charlois de 5-0 en was de pijnlijke middag voor Den Bommel compleet. Dat de score daarna niet verder opliep, was mede te danken aan enkele goede reddingen van de Bommelse doelman. De thuisploeg kreeg nog mogelijkheden, maar hoefde na de vijfde treffer niet meer vol door te drukken.