Den Bommel opnieuw met 5-0 onderuit tegen Rotterdamse ploeg

Den Bommel heeft zaterdag 14 november 2026 een ruime nederlaag geleden op bezoek bij Overmaas. Op het Rotterdamse kunstgras verloor de ploeg van trainer Dennis van Gils met 5-0. Na een 3-0 achterstand bij rust slaagde Den Bommel er ook in de tweede helft niet in om het tij te keren.

De thuisploeg speelde in een hoog tempo en liet de bal vlot rondgaan. Door veel beweging en positiewisselingen wist Overmaas regelmatig ruimte te vinden tussen de linies van Den Bommel. De bezoekers hadden moeite om daar een antwoord op te vinden. Het baltempo lag lager en in de opbouw ontbrak het geregeld aan aanspeelmogelijkheden. Daardoor kwam Den Bommel moeilijk aan aanvallen toe.

Voor Den Bommel was de uitwedstrijd tegen Overmaas een nieuwe kans om de moeizame competitiestart een positieve wending te geven. Met zes punten uit zeven wedstrijden was de ploeg terug te vinden in de onderste regionen van de derde klasse D. De opgave in Rotterdam bleek echter bijzonder lastig. Overmaas, dat bovenin de ranglijst meedraait, nam vanaf het begin het initiatief en gaf dat gedurende de wedstrijd nauwelijks uit handen.

In de veertiende minuut leidde het Rotterdamse overwicht tot de openingstreffer: 1-0. Ook daarna bleef Overmaas de wedstrijd bepalen. Den Bommel kreeg weinig grip op het combinatiespel van de thuisploeg en moest vooral achter de bal aan. In de 26e minuut werd de voorsprong verdubbeld. Negen minuten later volgde ook de 3-0, waardoor de Bommelaars al voor rust tegen een flinke achterstand aankeken.

Dat de schade in de eerste helft niet verder opliep, was mede te danken aan enkele verdedigende ingrepen. Daniek de Roon wist een aantal keer goed tussenbeide te komen en doelman Sander van Reijn voorkwam met enkele reddingen dat Overmaas nog vaker kon scoren. Toch was het wedstrijdbeeld duidelijk: de thuisploeg had het initiatief en Den Bommel kwam nauwelijks aan voetballen toe.

Ook na rust blijft Overmaas de baas

Na de pauze probeerde Den Bommel de wedstrijd een ander gezicht te geven, maar het lukte de bezoekers niet om het initiatief over te nemen. Overmaas bleef gemakkelijk combineren en profiteerde van de ruimte die ontstond wanneer de Bommelse organisatie uit elkaar werd gespeeld. Den Bommel werkte hard, maar had bij balverovering te weinig mogelijkheden om gevaarlijk te worden.

In de 61e minuut maakte Overmaas de vierde treffer. Daarmee werd de opgave voor Den Bommel nog groter. De ploeg bleef proberen verdere schade te voorkomen, maar moest het grootste deel van de tijd verdedigen.

In de slotfase leek Den Bommel nog een eretreffer te maken. Een doelpoging van Calvin Goemaat werd door de doelman van Overmaas achter de doellijn gekeerd, maar de scheidsrechter nam dat moment niet waar en liet doorspelen. Daardoor bleef een Bommels doelpunt uit. Het was een teleurstellend moment voor de bezoekers, die zo ook niet werden beloond voor hun poging om nog iets terug te doen.

Overmaas bleef aandringen en bepaalde in de 85e minuut de eindstand op 5-0. Daarmee kreeg Den Bommel opnieuw een ruime nederlaag te verwerken op bezoek bij een Rotterdamse tegenstander. Eerder dit seizoen verloor de ploeg bij SV Charlois eveneens met 5-0. De overeenkomst tussen beide wedstrijden is een aandachtspunt voor de Bommelaars, die op zoek moeten naar meer grip op het snelle combinatiespel van tegenstanders op kunstgras.