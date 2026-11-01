DVV’09 krijgt harde les van koploper Nieuwenhoorn

DVV’09 heeft een zware middag beleefd op bezoek bij koploper Nieuwenhoorn. De Dirkslandse ploeg verloor met 6-0, waarbij alle doelpunten al voor rust vielen. Trainer Harry Akkermans was na afloop teleurgesteld over het optreden van zijn ploeg. Naast de ruime nederlaag kreeg DVV’09 ook te maken met meerdere blessuregevallen.

Binnen een kwartier keek DVV’09 tegen een 2-0 achterstand aan. Kayo Renwarin opende in de elfde minuut de score, waarna Xavier Akinrinbola twee minuten later de voorsprong verdubbelde. De thuisploeg bleef het initiatief houden en wist de ruimte die ontstond effectief te benutten.

De opdracht voor DVV’09 was zaterdag op voorhand al lastig. De ploeg van trainer Harry Akkermans ging op bezoek bij Nieuwenhoorn, dat na vijf wedstrijden nog zonder puntenverlies bovenaan stond in de eerste klasse D. Op Sportpark Nieuwenhoorn werd het krachtsverschil al vroeg zichtbaar.

In de negentiende minuut maakte Bradley Peek de 3-0. Twee minuten later was het opnieuw raak voor dezelfde speler. Peek completeerde in de 36e minuut zijn hattrick en bracht de stand op 5-0. In de extra tijd van de eerste helft bepaalde Xavi Wuyster de ruststand op 6-0.

Daarmee was de wedstrijd feitelijk al beslist voordat beide ploegen aan de tweede helft begonnen. Na de hervatting wist DVV’09 de schade beperkt te houden. Er vielen geen doelpunten meer. Volgens het liveblog kreeg Lars van Brussel in de slotfase nog een mogelijkheid om iets terug te doen, maar een verdediger van Nieuwenhoorn voorkwam een treffer.

Trainer Harry Akkermans was na afloop teleurgesteld over zowel het spel als de uitslag. Volgens hem was Nieuwenhoorn in de eerste helft op vrijwel alle onderdelen de betere ploeg. DVV’09 slaagde er onvoldoende in om daar iets tegenover te stellen. Vooral het verschil in snelheid, slimheid en duelkracht viel op. Nieuwenhoorn wist die kwaliteiten bovendien effectief te benutten en strafte de fouten van DVV’09 hard af.

Akkermans erkende het kwaliteitsverschil, maar zag geen reden voor paniek. DVV’09 heeft inmiddels de volledige top zes van de competitie getroffen. De ervaringen uit die wedstrijden moeten volgens de trainer worden meegenomen om de ploeg verder te ontwikkelen. De onderlinge verhoudingen binnen de selectie geven hem daarbij geen aanleiding om onrust te verwachten.

De nederlaag kreeg voor DVV’09 bovendien een vervelend vervolg door meerdere blessuregevallen. Jurgen van Bergen begon met heupklachten aan de wedstrijd, maar zag die tijdens het duel verergeren. Ook David van den Berg moest afhaken. Hij viel in de rust uit met knieklachten en is voor onderzoek naar het ziekenhuis gegaan. Later viel ook Pepijn van der Wulp uit met een hamstringblessure. De personele gevolgen maakten de middag voor Akkermans extra zuur. Naast de verloren punten dreigt DVV’09 dus ook spelers voor langere tijd kwijt te raken.

DVV’09 staat na zes speelronden op de negende plaats met zes punten. Zaterdag 7 november krijgt de ploeg op eigen veld de kans om zich te herstellen. Dan komt Unitas’30 op bezoek. De aftrap op het sportpark in Dirksland is om 14.30 uur.