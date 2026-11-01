FIOS laat bij thuisdebuut het resultaat glippen

FIOS heeft zaterdag 31 oktober 2026 de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen op het eigen sportpark in Achthuizen met 1-2 verloren van Kruiningen. De ploeg van trainer Legierse kwam via aanvoerder Marijn Huibrechtse nog wel op voorsprong, maar zag de bezoekers uit Kruiningen de achterstand binnen tien minuten ombuigen.

Het veld was inmiddels weer vrijgegeven en vormde het decor voor de ontmoeting met Kruiningen, de nummer twee van de vijfde klasse B. De bezoekers lieten vanaf het begin zien over de nodige fysieke kracht en voetballende kwaliteiten te beschikken.

De wedstrijd stond onder leiding van Laura Kortleve uit Ottoland. Met haar twintig jaar is zij een jonge scheidsrechter en bovendien een van de weinige vrouwelijke arbiters in het amateurvoetbal. Zij had de leiding over het duel op Sportpark FIOS, waar de thuisploeg voor het eerst dit seizoen op eigen terrein in actie kwam.

FIOS had in de openingsfase moeite om onder de druk uit te komen. De ploeg zocht regelmatig de lange bal, waarbij de snelheid van Olaf IJpelaar en Romano Huibrechtse voor dreiging moest zorgen. Rowel Verhulst en Big Danny Ngomabie moesten voorin op die manier in stelling worden gebracht. Het ontbrak de thuisploeg echter geregeld aan aansluiting tussen de linies, waardoor Kruiningen het spel vaker naar zich toe kon trekken.

Toch was het FIOS dat in de 35e minuut de score opende. Aanvoerder Marijn Huibrechtse ging achter een vrije trap staan, schuin rechts van het doel, en wist de bal rechtstreeks binnen te schieten: 1-0. De voorsprong was echter van korte duur. Drie minuten later bracht Steffan van Houte Kruiningen alweer op gelijke hoogte. Nog voor rust sloegen de bezoekers opnieuw toe. In de 42e minuut zette Milan Fraanje de 1-2 op het scorebord.

Na de pauze bleef Kruiningen voetballend de betere ploeg, maar de bezoekers slaagden er niet in de wedstrijd definitief te beslissen. FIOS bleef strijden en kreeg daardoor uitzicht op een resultaat. De thuisploeg wist enkele kansen en mogelijkheden te creëren, maar de afronding ontbrak.

De grootste mogelijkheid op de gelijkmaker ontstond na een lange bal. De voortzetting daarvan belandde plotseling voor de voeten van Big Danny Ngomabie. Zijn inzet, een punter, ging echter over het doel. Daarmee bleef de aansluitingstreffer uit en kon Kruiningen de voorsprong vasthouden.

Een toeschouwer vatte het wedstrijdbeeld na afloop samen als een leuke wedstrijd, waarin Kruiningen over het geheel genomen de betere ploeg was. Tegelijkertijd vond hij dat FIOS op basis van de inzet en de gecreëerde mogelijkheden aanspraak had mogen maken op een punt. Voor de ploeg uit Achthuizen bleef het bij een nederlaag tijdens het langverwachte thuisdebuut.

FIOS krijgt volgende week de kans om zich te herstellen. Zaterdag 7 november staat de uitwedstrijd tegen Rillandia op het programma. De aftrap is om 14:30 uur.