FIOS pakt belangrijke punten na zakelijke zege op HKW’21

RKVV FIOS heeft zaterdagmiddag 10 oktober 2026 drie belangrijke punten gepakt in de uitwedstrijd tegen HKW’21. Op Sportpark Kwadendamme won de ploeg uit Achthuizen met 0-2. Big Danny Mgomabic nam beide doelpunten voor zijn rekening, telkens op aangeven van Olaf IJpelaar.

De eerste treffer viel in de openingsfase. Big Danny Mgomabic zette FIOS op voorsprong, na voorbereidend werk van Olaf IJpelaar. Daarmee kreeg de ploeg een goede uitgangspositie in een wedstrijd waarin duelkracht en discipline belangrijk waren.

FIOS moest opnieuw uitwijken naar een ander sportpark, omdat het eigen veld in Achthuizen nog niet beschikbaar is. Onder lastige omstandigheden, met hoog gras en veel wind, wachtte bovendien een fysiek sterke tegenstander. Trainer Manuel Legierse wist vooraf dat zijn ploeg hard zou moeten werken om de overwinning binnen te halen.

FIOS hield vervolgens stand en wist de voorsprong na rust verder uit te bouwen. Opnieuw waren Mgomabic en IJpelaar bij het doelpunt betrokken. De spits rondde de tweede kans af en bepaalde daarmee de eindstand op 0-2. Voor FIOS was het een belangrijk moment om de wedstrijd definitief naar zich toe te trekken.

Legierse was na afloop tevreden over de manier waarop zijn ploeg de overwinning over de streep trok. “Ja, het was gewoon hard werken voor de centen, maar daar is niks mis mee”, vertelde de trainer. Hij benadrukte dat het resultaat vooral te danken was aan de teamprestatie. “Nou, vandaag was het honderd procent teamsport.”

Hoewel FIOS de drie punten mee naar huis nam, zag Legierse ook ruimte voor verbetering. Vooral in de eindfase had zijn ploeg volgens hem rustiger kunnen blijven. “En ik denk, vandaag hadden we in de eindfase ietsje rustiger geweest. Maar goed, dat is het jeugdenthousiasme, noem ik het dan maar.” Volgens de trainer had de uitslag daardoor nog hoger kunnen uitvallen.

De overwinning brengt FIOS na vier wedstrijden op zes punten en voorlopig de zevende plaats in de vijfde klasse B. Legierse is tevreden met de inzet van zijn selectie, die ondanks een beperkte groepsomvang en meerdere langdurige blessures blijft presteren. “Het is een klein groepje, maar wel een hecht groepje.”

FIOS speelt op zaterdag 24 oktober opnieuw een uitwedstrijd, bij SC Waarde. Een week later hoopt de ploeg eindelijk weer op het eigen veld in Achthuizen te spelen. Volgens Legierse staat de thuiswedstrijd tegen Kruiningen op 31 oktober gepland.

Eindstand: HKW’21– FIOS 0-2 (0-1)

Doelpunten: Big Danny Mgomabic 0-1, Big Danny Mgomabic 0-2,