Goedkeuring voor plannen rond 4 miljoen uit Nederwiek-fonds

Goeree-Overflakkee is een stap dichter bij de € 4 miljoen uit het investeringsprogramma rond Nederwiek III. Het concept-regioplan waarin twee projecten van de gemeente zijn opgenomen, is op 4 september 2026 goedgekeurd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De gemeente had de projecten Stad Aardgasvrij en Power to Heat eerder voorgedragen voor geld uit het investeringsprogramma. Voor beide projecten is € 2 miljoen opgenomen. Het geld is bedoeld voor projecten die de energietransitie en de leefomgeving in de regio versterken.

Bij Power to Heat wordt onderzocht of duurzame elektriciteit kan worden gebruikt om warmte te produceren voor een warmtenet. Geplande proeflocaties zijn Middelharnis en Sommelsdijk. De gemeente werkt hiervoor samen met onder meer Deltawind, Oost West Wonen en NetVerder. Tijdens de informatieavond maandag 12 oktober 2026 worden de eerste onderzoeksresultaten toegelicht en krijgen inwoners meer informatie over deze mogelijke warmteoplossing.