Subsidie beschikbaar voor spreiding en verduurzaming van toerisme

Foto: Omroep Archipel

Ondernemers, overheden, stichtingen en verenigingen in Zuid-Holland kunnen nog tot en met 30 oktober subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen aan duurzaam toerisme. De provincie heeft hiervoor € 800.000 beschikbaar. Per aanvraag kan maximaal € 100.000 subsidie worden aangevraagd.

De aanvragen worden beoordeeld met een puntensysteem. Hoe meer punten een project krijgt, hoe hoger de aanvraag in de rangorde komt en hoe groter de kans op subsidie. De provincie kijkt daarbij onder meer naar de manier waarop een project de toeristische druk vermindert, de draagkracht van een gebied vergroot en een positieve bijdrage levert aan de omgeving en inwoners. Een project kan bijvoorbeeld punten opleveren als het bezoekers beter over een gebied verspreidt. Dat kan interessant zijn voor plannen die toeristen naar minder drukke delen van een gemeente of regio trekken. Ook het oplossen van knelpunten in bezoekersstromen en het versterken van de draagkracht van een toeristische bestemming vallen onder de regeling. Voor Goeree-Overflakkee sluit dit aan bij de ambitie om toerisme meer over het eiland te verspreiden en naast de drukke Kop van Goeree ook andere delen van het eiland meer te benutten.

Toegankelijkheid en natuurinclusief

Ook toegankelijkheid is een onderdeel van de beoordeling. Projecten die toeristische voorzieningen toegankelijker maken voor mensen met een beperking kunnen extra punten opleveren. Hetzelfde geldt voor projecten die inwoners actief betrekken of voorzieningen creëren die zowel door inwoners als bezoekers kunnen worden gebruikt. Verder kijkt de provincie naar de bijdrage aan natuur en klimaat. Denk bijvoorbeeld aan het natuurinclusiever inrichten van een vakantiepark, attractie of museum, met meer ruimte voor inheemse planten en dieren. Ook plannen om toeristische locaties beter bestand te maken tegen hitte, droogte of hevige regen, bijvoorbeeld door meer groen of voorzieningen voor het opvangen en hergebruiken van regenwater, kunnen in aanmerking komen. Het hergebruik van materialen en het verduurzamen van vervoer zijn andere voorbeelden. De regeling is niet bedoeld voor projecten die vooral draaien om promotie, communicatie of het maken van content. Aanvragen kan tot en met vrijdag 30 oktober 2026. Meer informatie over de voorwaarden en het aanvraagformulier staat op de website van de provincie Zuid-Holland.