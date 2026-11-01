Flakkee verliest derby ondanks sterker tweede bedrijf

Flakkee heeft zaterdag 31 oktober 2026 de Flakkeese derby tegen Melissant met 1-0 verloren. Op Sportpark Melissant besliste Rick Veltmeijer in de 28e minuut de wedstrijd. Flakkee had het in de openingsfase lastig, maar herstelde zich na de tegentreffer en nam na rust steeds meer het initiatief. Ondanks meer balbezit en enkele mogelijkheden slaagden de bezoekers er niet in de gelijkmaker te produceren.

Melissant begon voortvarend aan de wedstrijd en zette Flakkee direct onder druk. De thuisploeg zocht veelvuldig de aanval en maakte daarbij gebruik van de standaardsituaties. In de eerste tien minuten kreeg Melissant volgens trainer De Heer maar liefst zes à zeven hoekschoppen. Flakkee had moeite om daar een antwoord op te vinden en kwam in die openingsfase nauwelijks aan voetballen toe.

Voor Flakkee stond zaterdag de zesde speelronde van de vijfde klasse E op het programma. Na het afgelasten van de wedstrijd tegen WFB een week eerder was de derby tegen Melissant een nieuwe kans om punten te verzamelen. De ploeg van trainer Hans de Heer trof een tegenstander die na zes wedstrijden aansluiting had bij de bovenste plaatsen.

In de 28e minuut viel de openingstreffer. Rick Veltmeijer bracht Melissant op een 1-0-voorsprong. Daarmee werd Flakkee gedwongen om meer initiatief te nemen. De bezoekers kwamen daarna beter in de wedstrijd en kregen ook mogelijkheden. Een grote kans waarbij een Flakkeese aanvaller alleen op de doelman afging, leverde echter geen doelpunt op. De aanvaller probeerde de keeper te passeren, maar slaagde daar niet in.

In de rust besloot De Heer zijn ploeg een andere opdracht mee te geven. Tegen de fysiek sterke spelers van Melissant wilde hij voorkomen dat Flakkee te veel lange ballen zou spelen. De bedoeling was om meer via verzorgd combinatiespel tot aanvallen te komen.

Die aanpassing pakte na rust beter uit. Flakkee had meer balbezit, wist vaker onder de druk vandaan te spelen en kwam een aantal keer door de verdediging van Melissant heen. Toch bleef het aantal uitgespeelde kansen beperkt. Het hobbelige veld maakte het bovendien niet eenvoudig om het gewenste combinatievoetbal op de mat te leggen.

De Heer was na afloop van mening dat zijn ploeg in de tweede helft goed voor de dag kwam. “We moeten gaan voetballen. Dat hebben we gewoon heel erg goed gedaan. We hebben het meeste balbezit gehad.” Volgens de trainer had Flakkee op basis van het wedstrijdbeeld recht gehad op meer. “En dan denk ik dat er vandaag gewoon minimaal een punt verdiend was.”

Toch erkende De Heer dat zijn ploeg te weinig kansen creëerde om aanspraak te maken op een resultaat. “En als je dan maar twee, drie kansen krijgt in zo'n wedstrijd, dan moet je daaruit scoren.” Dat gebeurde niet, waardoor Melissant de minimale voorsprong over de streep trok.

Voor Flakkee betekent de nederlaag dat de ploeg op tien punten blijft staan, met een wedstrijd minder gespeeld dan verschillende concurrenten. Zaterdag 7 november wacht op eigen veld de volgende uitdaging: de thuiswedstrijd tegen ZBVH.