Korfbalvereniging Good Luck heeft zaterdag 21 november 2026 in sporthal De Staver een nederlaag geleden tegen koploper Movado. De ploeg uit Middelharnis verloor met 19-23. Na een moeizame eerste helft en een achterstand van vijf doelpunten bij rust slaagde Good Luck er niet in het verschil tijdig te verkleinen, al zorgde een sterke eindsprint nog voor een kleinere marge.

De thuisploeg begon zichtbaar met een lastige opdracht. Movado wist al vroeg de score te openen en bouwde in de eerste helft een voorsprong op. Good Luck moest in de achtervolging en had moeite om het scorende tempo van de bezoekers bij te houden. Ondanks de achterstand bleef de ploeg strijden en wist het regelmatig aansluiting te zoeken. Ook het publiek in De Staver liet zich nadrukkelijk horen en zorgde voor een levendige sfeer tijdens de wedstrijd.

In de tweede klasse G trof Good Luck zaterdag een tegenstander van formaat. Movado, dat voorafgaand aan de wedstrijd de koppositie bezette, had de eerste wedstrijden van het seizoen gewonnen en geldt als een van de kandidaten voor het kampioenschap. Voor Good Luck, dat vorig seizoen de stap naar de tweede klasse maakte, vormde het treffen een nieuwe gelegenheid om zich te meten met een ploeg die op het veld op een hoger niveau actief is.

Verschil verder uitgebreid

Bij rust keek Good Luck tegen een achterstand van 10-15 aan. Daarmee was het verschil aanzienlijk, maar nog niet onoverbrugbaar. De thuisploeg hoopte na de pauze het wedstrijdbeeld te veranderen en opnieuw dichterbij te komen.

Die gewenste ommekeer bleef in de eerste fase van de tweede helft echter uit. Good Luck had moeite om de aanvallen in doelpunten om te zetten, terwijl Movado het verschil verder uitbreidde. De Flakkeese ploeg bleef zoeken naar mogelijkheden, maar verschillende schoten vielen net niet in de korf. De bezoekers profiteerden van de periode waarin Good Luck niet tot scoren kwam en liepen verder uit.

Trainer Joyce ten Cate zag na afloop dat haar ploeg in de eerste helft vooral onder de indruk was van de tegenstander. "Ik denk dat ze toch een beetje onder de indruk waren van deze ploeg. Hier hebben ze voor de zomervakantie twee keer dik van verloren. Dus ik denk dat dat nog wel een beetje in hun hoofd zat.”

Ook na rust bleef het aanvallend lastig. Ten Cate zag haar ploeg verdedigend goed beginnen, maar het gebrek aan doelpunten maakte het verschil. "Verdedigend denk ik dat we heel goed startten de tweede helft. Alleen, je moet wel zelf mee gaan scoren. Dat duurde te lang.”

Met een ruime achterstand leek de wedstrijd in de slotfase beslist. Good Luck bleef desondanks knokken en wist het verschil nog enigszins terug te brengen. De thuisploeg vond in de laatste minuten vaker de korf en voorkwam daarmee dat de nederlaag nog groter uitviel. De eindstand kwam uiteindelijk op 19-23.

Ten Cate benadrukte na afloop vooral het leerzame karakter van de wedstrijd. De jonge ploeg, met spelers die nog volop ervaring opdoen op dit niveau, moet zich verder ontwikkelen in de tweede klasse. "Dit is gewoon nog wel een stukje niveauverschil. Maar dat geeft niet. Dat zijn leermomenten. Goed dat ze dit meemaken.”