Op maandag 23 november 2026 speelden zestien deelnemers bij Schaakclub Toren van Goeree een snelschaaktoernooi: zeven rondes van 10 minuten per persoon per partij, ingedeeld volgens het Zwitsers systeem. Het werd een avond met spannende partijen tot de laatste klokdruk.

Jan van Dam was de grote man van de avond. Hij won zijn eerste drie partijen. In ronde 4 hield hij Willem-Jan Tanis op remise. Daarna won hij alles: in ronde 5 van Reinier van der Wende, in ronde 6 van André Kastelein en in de slotronde van Niels Tanis. Met 6½ uit 7 en zonder één nederlaag werd hij de verdiende winnaar.

Strijd om plaats twee

Achter de winnaar was het spannend. Reinier van der Wende en Willem-Jan Tanis troffen elkaar in ronde 6. Reinier won die partij. Daarna wonnen beiden hun laatste partij en eindigden ze op 5½ punt. De Buchholz-weerstandspunten gaven de doorslag: Reinier werd tweede (29,5) en Willem-Jan derde (27,5).

Deze weerstandspunten bepalen wie er hoger eindigt als spelers met evenveel punten gelijk eindigen. Ze worden berekend door de eindscores van al je tegenstanders bij elkaar op te tellen, zodat een gelijk aantal punten tegen sterke tegenstanders zwaarder weegt dan tegen zwakkere.