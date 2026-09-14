Kenners tippen stand van Flakkeese clubs, hoe goed is jouw inzicht?

Sport Lokaal, het sportprogramma van Omroep Archipel, vroeg zaterdag 12 september 2026 de analisten om hun verwachting te geven voor de stand van de lokale clubs bij de winterstop. De actie draait om de vraag: wie heeft het beste voetbalinzicht?

De voorspellingen zijn inmiddels terug te luisteren via de website en app van Omroep Archipel. Daarin blikten zij vooruit op het nieuwe voetbalseizoen en de kansen van de Flakkeese teams.

Maar nu is het de beurt aan de voetbalkenners van Goeree Overflakkee. Op welke positie denk jij dat de verschillende verenigingen bij de winterstop staan? Deelnemers kunnen aangeven op welke positie zij denken dat de verschillende verenigingen halverwege het seizoen staan. Meedoen is volledig anoniem en vrijblijvend.