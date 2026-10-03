Lau Minheere hangt de scheidsrechtersfluit aan de wilgen

Scheidsrechter Lau Minheere heeft na 906 officiële wedstrijden zijn laatste duel gefloten. Bij de midweekwedstrijd van Good Luck tegen Merwede in Middelharnis namen spelers en publiek afscheid van hem.
Een icoon langs en binnen de korfballijnen neemt afscheid. Na een imposante loopbaan van maar liefst 906 officiële wedstrijden heeft scheidsrechter Lau Minheere besloten te stoppen met fluiten. Minheere, die decennialang een bekend en gerespecteerd gezicht was op de Nederlandse korfbalvelden, laat hiermee een gigantische erfenis achter binnen de sport en in het bijzonder bij zijn eigen Korfbalvereniging Good Luck uit Middelharnis. Zijn allerlaatste officiële duel vormde een prachtig sluitstuk: een onderlinge strijd tussen de midweekteams van Good Luck en Merwede, die uiteindelijk eindigde in een 9-13 overwinning voor Merwede.
Een emotioneel en eervol afscheid
Het meest memorabele moment van de avond vond vlak voor het einde plaats. Precies vijf minuten voor tijd werd Lau officieel afgelost als scheidsrechter. Wat volgde was een kippenvelmoment voor iedereen langs de lijn. Onder luid applaus van het publiek vormden de spelers van zowel Good Luck als Merwede samen een indrukwekkende erehaag. Terwijl hij hierdoorheen van het veld werd begeleid, sprak voorzitter Jan de Leeuw een warm dankwoord uit. Als tastbare blijk van waardering voor zijn decennialange inzet kreeg Lau een prachtig boeket bloemen overhandigd.
Een leven in het teken van de sport
Lau Minheere floot jarenlang namens het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV) wedstrijden door de hele regio. Spelers en coaches kenden hem als een scheidsrechter die hield van een sportieve en faire wedstrijd, altijd geleid met veel passie, betrokkenheid en een gezonde dosis humor. De keuze om zijn 906e en laatste wedstrijd te fluiten bij dit midweek-duel bracht zijn carrière heel dicht bij huis, omringd door vertrouwde gezichten van zijn eigen vereniging. Het bereiken van dit magische getal onderstreept zijn enorme loyaliteit en diepe liefde voor het spelletje.
Koninklijk onderscheiden clubman
Zijn inzet bleef niet onopgemerkt. Naast zijn wekelijkse kilometers op het veld was Minheere op vele fronten actief als vrijwilliger. Zo werd hij in het verleden al uitgeroepen tot 'Verdienstelijke Vrijwilliger' en ontving hij in augustus 2023 een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Ada Grootenboer tijdens het 60-jarig jubileumfeest van zijn club. Met deze symbolische wissel, vijf minuten voor het eindsignaal, sluit Lau een prachtig sportief hoofdstuk af. De korfbalwereld verliest een baken van sportiviteit in het veld, maar de herinneringen aan 906 vakkundig geleide duels zullen nog lang blijven voortleven.