Melissant geeft zege in slotfase uit handen tegen NBSVV

VV Melissant heeft zaterdag 24 oktober 2026 een pijnlijke nederlaag geleden op bezoek bij NBSVV. Op Sportpark De Kreek verloor de ploeg met 2-1, nadat de wedstrijd lange tijd in evenwicht was gebleven. Na een doelpuntloze eerste helft vielen alle drie de treffers in het laatste kwartier. Rick Veltmeijer bracht Melissant nog op gelijke hoogte, maar vrijwel direct daarna sloeg de thuisploeg opnieuw toe.

De eerste helft verliep moeizaam. NBSVV had volgens Kwakernaak meer grip op het spel, terwijl Melissant moeite had om verzorgd op te bouwen. De bezoekers kregen wel kansen. Matthieu Floor raakte de lat, doelman Ralf van Gemert stopte in de dertigste minuut een strafschop en een treffer van Ralph Mens werd afgekeurd wegens buitenspel. Ook bij teruggetrokken voorzetten kwam Melissant net tekort om af te ronden.

Melissant begon de vijfde speelronde in de vijfde klasse E met negen punten en hoopte met een overwinning aansluiting te vinden bij de bovenste plaatsen. Trainer Koen Kwakernaak had vooraf zelfs de ambitie uitgesproken om de top drie binnen te komen. Dat doel werd niet bereikt, mede doordat zijn ploeg volgens hem niet het gebruikelijke niveau haalde.

Kwakernaak was kritisch op het spel van zijn ploeg. “Wij willen natuurlijk gewoon verzorgd voetballen. En dus willen we ook gewoon graag opbouw van achteruit.” Op het kunstgrasveld lukte dat onvoldoende. “Nou, daar vonden we ons vandaag gewoon onzuiver in en gewoon niet goed.” Beide ploegen gingen daardoor met 0-0 rusten.

Na de pauze probeerde Melissant meer diepte in het spel te brengen. Dat leverde mogelijkheden op, maar de openingstreffer viel aan de andere kant. In de 81e minuut kwam NBSVV op 1-0. De thuisploeg profiteerde daarmee van een moment waarop Melissant verdedigend niet goed ingreep.

De bezoekers reageerden echter snel. Zeven minuten later maakte Rick Veltmeijer de gelijkmaker, waardoor Melissant alsnog uitzicht kreeg op een resultaat. De ploeg leek weer grip te krijgen, maar kon daar niet lang van genieten. In de slotminuut scoorde NBSVV opnieuw en bepaalde de thuisploeg de eindstand op 2-1.

Kwakernaak baalde vooral van de manier waarop zijn ploeg de wedstrijd uit handen gaf. Over de gelijkmaker zei hij: “Ja, komen we op 1-1 en dan proef je, oké, we gaan er meer grip op krijgen. We kunnen er meer druk op krijgen. Nou ja, nu kunnen we gaan doorpakken.” Dat lukte niet, want volgens de trainer ging het bij de beslissende tegentreffer mis in de verdediging.

Melissant staat na vijf wedstrijden op negen punten en is gezakt naar de zevende plaats. Volgende week wacht een belangrijke derby tegen Flakkee. Kwakernaak verwacht een lastige wedstrijd, maar ziet mogelijkheden als zijn ploeg weer het eigen spel weet te spelen. “Als wij gewoon vanuit onze kracht kunnen spelen, dan weet ik dat het voor Flakkee gewoon heel moeilijk wordt.”

Eindstand: NBSVV – Melissant 2-1 (0-0)

Doelpunten: 81. NBSVV 1-0, 88. Rick Veltmeijer 1-1, 90. NBSVV 2-1.