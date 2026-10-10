Melissant haalt uit tegen Simonshaven en wint met 7-0

VV Melissant heeft zaterdagmiddag 10 oktober 2026 op Sportpark Melissant met 7-0 gewonnen van Simonshaven. De thuisploeg stond bij rust al met 2-0 voor en scoorde na de pauze nog vijf keer.

Melissant begon de wedstrijd als favoriet, maar moest in de openingsfase geduld hebben. Simonshaven kon het eerste halfuur goed meekomen en voorkwam daarmee dat de thuisploeg al vroeg afstand nam. Naarmate de eerste helft vorderde, kreeg Melissant meer grip op de wedstrijd.

Vooral na de pauze maakte Melissant het verschil. Met vijf doelpunten in de tweede helft liep de score flink op. Opvallend was dat de zeven treffers werden verdeeld over zeven verschillende doelpuntenmakers.

In de 40e minuut brak Rens Vlietland de ban door de openingstreffer te maken. Vlak voor rust volgde de tweede treffer. Ralph Mens verdubbelde in de 45e minuut de voorsprong, waardoor Melissant met een comfortabele 2-0 aan de thee ging.

Trainer Koen Kwakernaak zag dat zijn ploeg na de eerste doelpunten meer ruimte kreeg om het eigen spel te spelen. “Het eerste half uur kon de tegenstander nog mee”, vertelde hij na afloop. Over het vervolg van de wedstrijd zei hij: “Maar na de doelpunten van Rens Vlietland en kort voor rust Iza van der Kamp konden wij in de tweede helft vanuit onze kracht spelen.”

Na rust maakte Melissant snel duidelijk dat het de wedstrijd niet meer uit handen zou geven. In de 54e minuut viel de 3-0, al is de doelpuntenmaker daarvan niet bekend. Twaalf minuten later vergrootte Matthieu Floor de marge naar vier doelpunten.

Daarna ging het hard. Ralph Mens maakte in de 68e minuut zijn tweede treffer van de middag en zette de stand op 5-0. Vijf minuten later was Daan Oostveen trefzeker. Melissant bleef aanvallen en kreeg in de slotminuut nog een beloning voor het sterke optreden. Luuk Veltmeijer bepaalde de eindstand op 7-0.

Kwakernaak was vooral te spreken over een van de doelpunten in de tweede helft. “De mooiste goal was de zesde, eentje waar we specifiek op hadden getraind.” De ruime overwinning onderstreepte volgens het wedstrijdbeeld het verschil tussen beide ploegen, met name na rust.

Melissant boekte daarmee de tweede ruime overwinning op rij, na de eerdere 1-4-zege op Abbenbroek. Met negen punten uit vier wedstrijden staat de ploeg voorlopig vijfde in de vijfde klasse E. Zaterdag 24 oktober wacht de uitwedstrijd tegen NBSVV, waar Melissant de goede reeks een vervolg wil geven.