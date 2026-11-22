NTVV heeft zaterdag 21 november 2026 de derby tegen Flakkee met 5-2 verloren. Op Sportpark Van Pallandtpolder in Middelharnis keek de ploeg uit Nieuwe-Tonge bij rust tegen een 2-0 achterstand aan. Na een snelle uitbreiding van de score door Flakkee volgden nog twee NTVV-treffers, maar die konden de ruime nederlaag niet meer voorkomen.

Flakkee had veel balbezit en wist de ruimtes goed te benutten. NTVV probeerde het middenveld compact te houden, maar slaagde er niet altijd in de afgesproken speelwijze goed uit te voeren. Volgens Van Tilborg lag daar een belangrijk verschil. Wanneer Flakkee druk zette, moest NTVV vaker kiezen voor een bal in de diepte, in plaats van de bal breed te blijven spelen.

NTVV hoopte na de forse nederlaag tegen Vierpolders een week eerder op herstel. In de derby tegen Flakkee wilde de ploeg van trainer Sander van Tilborg vooral zorgvuldiger omgaan met de bal en de risico's in de opbouw beperken. De bezoekers begonnen met goede intenties, maar kregen al snel te maken met een Flakkee dat het initiatief naar zich toe trok.

In de 23e minuut kwam Flakkee op voorsprong. De thuisploeg bleef daarna de betere partij en wist NTVV onder druk te houden. Vlak voor rust werd de achterstand verder vergroot. In de 40e minuut viel de 2-0, waardoor NTVV met een lastige uitgangspositie de kleedkamer opzocht.

Flakkee slaat snel toe na rust

NTVV probeerde na de pauze met meer scherpte aan de tweede helft te beginnen, maar het gewenste effect bleef uit. Flakkee wist binnen korte tijd de wedstrijd verder naar zich toe te trekken. In de 56e minuut werd het 3-0 en slechts drie minuten later volgde ook de vierde treffer.

Ondanks de ruime achterstand bleef NTVV proberen om iets terug te doen. De spelers bleven zich inzetten en zochten waar mogelijk de aanval. Flakkee maakte in de 74e minuut nog de 5-0, maar daarna wist NTVV de score een draaglijker aanzien te geven.

In de 78e minuut was Matiz de Groot verantwoordelijk voor de eerste NTVV-treffer. Acht minuten later maakte Murad Kasim er 5-2 van. De twee doelpunten waren een beloning voor het blijven proberen, al veranderden ze weinig aan het wedstrijdbeeld en de uitslag.

NTVV-trainer Sander van Tilborg baalde na afloop vooral van de momenten waarop zijn ploeg niet de juiste keuzes maakte. Flakkee was volgens hem kwalitatief sterker aan de bal, speelde met meer diepgang en wist de ruimtes beter te benutten. Tegelijkertijd zag hij dat NTVV de wedstrijd een ander verloop had kunnen geven door de afspraken beter na te komen. Hij was dan ook duidelijk over zijn gevoel: “Voor de rest een zeer slechte wedstrijd mag ik je melden.”

NTVV blijft na negen wedstrijden op vier punten staan en bezet de twaalfde plaats in de vijfde klasse E. Volgende week wacht een thuiswedstrijd tegen Abbenbroek. Op zaterdag 28 november wordt om 14:30 uur afgetrapt. NTVV zal daarin op zoek moeten naar een resultaat en vooral naar meer scherpte vanaf de eerste minuut.