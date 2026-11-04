OFB blijft na nederlaag tegen ZSC’62 puntloos

OFB heeft ook de inhaalwedstrijd dinsdagavond 3 november 2026 tegen ZSC’62 niet weten te winnen. Op Sportpark Oeltgen in Ooltgensplaat verloor de ploeg dinsdagavond met 1-2. Na een voorsprong via Jelmer Overbeeke draaiden de bezoekers de wedstrijd binnen twee minuten om. Trainer Kees Breen was teleurgesteld over het resultaat, maar sprak ook zijn waardering uit voor de strijdlust van zijn spelers.

De eerste helft kende een fysiek karakter. Vooral ZSC’62 ging stevig de duels aan, waardoor OFB aanvankelijk moeite had om het eigen spel te spelen. Toch wist de thuisploeg halverwege de eerste helft op voorsprong te komen. In de 25e minuut mocht Jelmer Overbeeke aanleggen voor een vrije trap. Zijn inzet leek houdbaar, maar de doelman van ZSC’62 dook over de bal heen: 1-0.

Voor OFB was het duel met ZSC’62 een belangrijke gelegenheid om de eerste punten van het seizoen te pakken. De wedstrijd uit de zesde speelronde was oorspronkelijk op 24 oktober afgelast en werd dinsdagavond ingehaald. De bezoekers uit Scharendijke stonden voorafgaand aan de wedstrijd op de twaalfde plaats, terwijl OFB nog zonder punten onderaan de ranglijst stond.

Lang kon OFB niet genieten van de voorsprong. Vijf minuten later kwamen de bezoekers op gelijke hoogte. Nog geen twee minuten daarna sloeg ZSC’62 opnieuw toe en stond OFB ineens op achterstand: 1-2. De twee tegentreffers kwamen voort uit momenten waarop de organisatie achterin onvoldoende op orde was.

Trainer Kees Breen zag daarin na afloop een belangrijk leermoment. Volgens hem profiteerde ZSC’62 van de ruimte die ontstond doordat de verdediging positioneel niet goed stond. De bezoekers wisten met loopacties en een steekpass door de defensie heen te komen. Breen gaf aan dat hij zijn ploeg vooraf al had gewaarschuwd voor die manier van aanvallen.

Na rust probeerde OFB het tij te keren. Breen greep in met een wissel en bracht Olaf van der Werken op het middenveld. De jonge speler kreeg de opdracht om het voetballende vermogen van de ploeg te benutten, maar tegelijkertijd de fysieke duels niet uit de weg te gaan. Dat pakte volgens de trainer goed uit. OFB kreeg meer controle over de wedstrijd en toonde na rust veel strijdlust.

Een gelijkmaker bleef echter uit. De wedstrijd kende bovendien een stevig karakter, wat ook zichtbaar werd in het aantal kaarten. Scheidsrechter D. Dietvorst trok in totaal elf gele kaarten. Voor OFB was het opnieuw een avond waarop de inzet niet werd beloond met punten.

Breen was na afloop teleurgesteld over het resultaat, maar wilde zijn spelers nadrukkelijk een compliment geven. "Trots op de mannen dat ze zo gevochten hebben." Volgens de trainer had het geluk opnieuw niet aan de kant van OFB gestaan. De ploeg blijft daardoor na zes wedstrijden zonder punten. Breen gaf aan dat de situatie hem zwaar valt, zeker omdat hij voorafgaand aan deze reeks wedstrijden op meer punten had gerekend.

De blik moet nu snel vooruit. Zaterdag 7 november wacht opnieuw een belangrijke wedstrijd, wanneer OFB op eigen veld aantreedt tegen Wik’57. De aftrap op Sportpark Oeltgen is om 14.30 uur. Voor OFB is de opdracht duidelijk: de eerste overwinning van het seizoen moet er komen.