Schotejil succesvol bij Provinciale Estafette Kampioenschappen

Abya Buscop, Evy van Nimwegen, Nienke van Weenen, Meyke van Nimwegen en Lyke Buscop kwamen in wisselende samenstelling aan de start van maar liefst 5 estafettes, te weten de 4x50m van resp. rugslag, schoolslag, vlinderslag, vrije slag en wisselslag.
In een veld met 16 Provinciale ploegen wisten de dames van De Schotejil 4x een 5e plaats en 4x een 4e plaats te behalen. Op de 4x50m schoolslag eindigden zij boven verwachting op 1e plaats (p.r. 2.21.74). Dit was vooral een verrassing, omdat twee zwemsters in deze estafette jonger waren dan 16 jaar.