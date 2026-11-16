Schotejil succesvol tijdens Provinciale Kampioenschappen

In het weekend van 14 en 15 november 2026 heeft een delegatie van ruim 20 zwemmers namens z.c. De Schotejil deel genomen aan de Provinciale Kampioenschappen zwemmen (kb). In Zwemcentrum Rotterdam werden door de deelnemers van de vereniging uit Middelharnis 13 medailles gewonnen.

Kampioenstitels werden in de wacht gesleept door Nienke van Weenen op 400m wisselslag in een pr-tijd van 5.28.42, en door Evy van Nimwegen op 50m schoolslag in eveneens een p.r. van 34.75.

Tweede plaatsen waren er voor Sem Jongejan op zowel 100m schoolslag als 100m wisselslag, voor Syb Boerema op 50m schoolslag, voor Laura Jongejan op 100m vrij en voor Meyke van Nimwegen op 200m rugslag.