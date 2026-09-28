Twirlvereniging Vivace keert wederom met medailles huiswaarts

De leden van Twirlvereniging Vivace zijn zaterdag 26 september 2026 afgereisd naar Spijkenisse voor een twirlwedstrijd. De vereniging kwam met verschillende onderdelen in actie en keerde aan het einde van de dag terug met veertien podiumplaatsen: negen gouden, vier zilveren en één bronzen medaille.

Voor Vivace leverde de wedstrijd uiteindelijk een groot aantal prijzen op. In totaal werden negen eerste, vier tweede en één derde plaats behaald.

De wedstrijddag begon in de ochtend met het optreden van Veerle, die haar routine voor de jury uitvoerde. Daarna kwamen de overige solisten en duo’s van Vivace aan de beurt. Gedurende de dag verschenen verschillende leden namens de vereniging op de wedstrijdvloer.

Een bijzonder moment was het optreden van de C-groep. Het team bestaat uit tien jonge twirlsters die de afgelopen maanden hadden toegewerkt naar een nieuwe wedstrijdshow. Voor deze show kozen zij het thema Lilo & Stitch.

De C-groep nam zaterdag niet officieel deel aan de wedstrijd, maar kreeg van de organiserende vereniging wel de gelegenheid om de show als demonstratie aan het publiek te laten zien. Voor de tien deelnemers was het hun eerste officiële optreden met de nieuwe show.

Na afloop ontvingen de jonge twirlsters bovendien een beker van de organiserende vereniging. Hoewel de groep niet officieel aan de wedstrijd deelnam, werd daarmee het optreden extra bijzonder voor de deelnemers.

Na de wedstrijd in Spijkenisse richt Vivace zich alweer op het volgende evenement. De vereniging komt zaterdag opnieuw in actie, ditmaal tijdens een wedstrijd in Zwijndrecht.

Kennismaken met twirlen

Wie kennis wil maken met twirlen, kan bij Vivace terecht tijdens de reguliere trainingen. De vereniging traint op maandagavond vanaf 18:30 uur in zaal 6 van De Staver.

Op maandag 12 oktober organiseert Vivace daarnaast een speciale vriendinnetjestraining. Belangstellenden kunnen die avond van 18:30 tot 19:15 uur samen met een vriendinnetje kennismaken met de sport en deelnemen aan de training.