WFB boekt zakelijke 0-6 overwinning bij Simonshaven

Foto: Rinus van der Klooster

WFB heeft zaterdagmiddag 3 oktober 2026 op bezoek bij Simonshaven met 0-6 gewonnen. De ploeg uit Ouddorp stond bij rust al met 0-3 voor en boekte zo in zijn derde competitiewedstrijd van het seizoen overtuigend winst.

WFB had de wedstrijd vanaf de beginfase onder controle, liep voor rust uit naar 0-3 en maakte het karwei in de slotfase definitief af. Trainer Arjan Vuik sprak na afloop van een ‘zakelijke zege’, maar ziet tegelijkertijd nog voldoende ruimte voor verbetering. WFB kende een uitstekende start op Sportpark Simonshaven. Al na drie minuten was het raak. Lucas Breedveld werkte een corner rechtstreeks in het doel en zette WFB daarmee vroeg op voorsprong: 0-1.

De bezoekers bleven vervolgens de aanval zoeken, al werd het verschil in de score pas halverwege de eerste helft verder zichtbaar. Na een goede combinatie waarbij Stefan Nagtegaal Bryan Westhoeve bereikte, stuurde Westhoeve Rowan Breen weg met een steekpass. Breen bleef rustig en rondde de mogelijkheid af: 0-2. WFB kreeg daarna mogelijkheden om verder uit te lopen. Lucas Breedveld legde de bal breed op Stan van Lenten, maar diens inzet ging naast. In de 35e minuut was Van Lenten alsnog trefzeker. Hij werd na een steekpass in een positie gebracht waarin hij alleen op de doelman af kon gaan. Van Lenten omspeelde de keeper en tekende voor de 0-3. Simonshaven kon daar voor rust weinig tegenover stellen. WFB ging daardoor met een comfortabele 0-3 voorsprong de kleedkamer in. Na de rust bleef WFB de wedstrijd controleren. Simonshaven kreeg een mogelijkheid, maar een kopbal ging naast het doel. Aan de andere kant moest de thuisdoelman handelend optreden bij een inzet van Stan van Lenten. WFB dacht vervolgens de voorsprong verder uit te breiden nadat een aanval via Rowan Breen en Thomas Durville werd afgerond, maar de grensrechter constateerde buitenspel waardoor de treffer niet doorging. Even later was het alsnog raak. Bryan Westhoeve stuurde Thomas Durville met een steekpass richting doel. Zijn inzet werd nog gekeerd, maar Stan van Lenten reageerde attent en maakte in de rebound zijn tweede van de middag: 0-4. In de slotfase liep de score verder op. Thomas Durville vond met een goede steekpass Coen Moerkerk, die het overzicht behield en Rowan Breen in staat stelde de 0-5 binnen te schuiven.