Zwemmers van De Schotejil uit Middelharnis hebben zaterdag 21 november 2026 veertien medailles gewonnen bij een regionale zwemwedstrijd in Papendrecht. De ploeg staat daarmee tweede in de tussenstand van de competitie.

Goudhaantjes waren Laura Jongejan (200m vrij en 50m vlinderslag) en Evy van Nimwegen (100m schoolslag en 100m wisselslag) bij de meisjes, en Sem Jongejan (50m schoolslag en 100m wisselslag) bij de jongens. Alle drie dus goed voor twee keer goud en bovendien betrokken bij de winnende estafettes. Ook was er goud voor Meyke van Nimwegen op 200m rugslag.

Opmerkelijk was verder ook een aantal zwemnummers waarop zowel de 1e als de 2e plaats werd bezet door zwemmers van de Schotejil. Fenna Bogerman, Abya Buscop en Syb Boerema maakten zo het succes op de 200m vrije slag, de 100m wisselslag en de 50m schoolslag compleet met het behalen van de 2e plaats. Tevens was er zilver voor Laurens Kalle op 200m vrij. Bronzen medailles waren er voor Meyke en Evy van Nimwegen.