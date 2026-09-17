Puzzelaars gezocht voor GO Legpuzzelkampioenschap

Op zaterdag 26 september 2026 moet de aula van de RGO Campus in Middelharnis weer veranderen in een grote puzzelarena. Tijdens het GO Legpuzzelkampioenschap 2026 gaan teams de strijd met elkaar aan om het snelst een Jan van Haasteren-puzzel te leggen.

Tijdens de laatste editie in 2025 waren er 18 teams die meestreden om het kampioenschap. “De deadline voor aanmelden is dinsdag 22 september. We nemen dan op woensdag 23 september het besluit of de puzzelavond door zal gaan.”

De aanmeldingen vallen dit jaar echter nog wat tegen, vertelt Carin de Borst van de organisatie. “Momenteel hebben we nog maar vier teams die zich hebben aangemeld. Dat is helaas te weinig, dus we hopen dat er nog veel aanmeldingen bijkomen.” Er is in de aula plaats voor 20 tot 25 teams, maar voor de wedstrijd zijn minimaal twaalf teams nodig.

Het is voor haar gissen naar de reden waarom het aantal aanmeldingen achterblijft. “Het enige wat een verschil en reden kan zijn, is dat het dit jaar in september plaatsvindt. Normaal gesproken deden we het altijd in oktober. Alleen kwam dat dit jaar niet goed uit met de hulp die we op zo'n avond nodig hebben”, legt ze de nieuwe datum uit. “Misschien zitten mensen nu nog iets te veel in hun zomerperiode, sommige zijn misschien nog op vakantie en zijn nog meer gericht op buitenactiviteiten.”

1.000 stukjes binnen 90 minuten

Als het evenement doorgaat, wordt ook dit jaar weer een puzzel gelegd van 1.000 stukjes. Pas na het startschot mag de puzzel worden uitgepakt en zien de teamgenoten welke ze moeten maken. “Wij kiezen zelf de puzzels uit. Wel kijken we naar het niveau van de puzzel, dat deze gemiddeld is”, legt Carin uit. Het winnende team is meestal tussen de één en anderhalf uur bezig met de puzzel.

Het puzzelkampioenschap is een initiatief van Stichting Hart van Goeree-Overflakkee en draait om ontmoeten, samenwerken en plezier hebben. Er is dan ook een aantal teams dat bijna elk jaar meedoet. “Dat is erg leuk, want je gaat elkaar herkennen.” Ondanks dat het om de gezelligheid gaat, wordt er toch fanatiek gepuzzeld. Er staat dan ook wel wat op het spel: een wisselbeker en de titel GO Puzzelkampioen 2026. Verder is er een plaatsje weggelegd bij de voorronde van het NK Legpuzzelen in De Lier op 15 november 2026.

Deelname kost € 49,50 per team van vier personen en inschrijven kan via deze website.