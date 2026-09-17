Eigenaar gezocht voor achtergelaten zeilboot in het Grevelingenmeer

Staatsbosbeheer heeft dinsdag 15 september 2026 een onbeheerde rode zeilboot uit het Grevelingenmeer gehaald. De boot, met de naam Mamagaai II, lag in een inham bij de catamaranclub aan de Grevelingendam. Staatsbosbeheer zoekt de eigenaar, die zich binnen drie maanden kan melden.

De zeilboot lag de afgelopen weken in de inham. Staatsbosbeheer hield de boot in die periode in de gaten, maar kreeg geen aanwijzingen dat een eigenaar zich nog om de boot bekommerde. Daarom is de boot dinsdag weggehaald en tijdelijk opgeslagen.

Op openbare aanlegplaatsen in het gebied geldt het hele jaar een regeling waarbij een vaartuig maximaal drie dagen op dezelfde plek mag liggen of voor anker mag gaan. De boot die nu is weggehaald, is rood met een wit bovendek. De onderkant is rood en aan de mast zit een opgerold wit zeil.