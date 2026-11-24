Wethouder Jeffrey Verlegh opende maandag 23 november 2026 in Bestenwærd in Dirksland de eerste van vier bijeenkomsten voor senioren over digitale criminaliteit. Deelnemers krijgen tijdens de bijeenkomsten praktische tips om veilig online te blijven en zichzelf te beschermen tegen digitale oplichting.

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"Je ziet dat mensen steeds vaker hun mobiele telefoon gebruiken, onder andere om hun bankzaken te regelen. Criminelen maken daar steeds meer misbruik van. Daarom organiseert de gemeente dit soort voorlichtingsbijeenkomsten voor senioren", vertelt wethouder Jeffrey Verlegh.

AI maakt nep steeds echter

Ook al zijn er veel voorlichtingsactiviteiten van de politie en landelijke campagnes, aandacht voor digitale criminaliteit blijft nodig. "Vooral om mensen te waarschuwen voor deze vorm van criminaliteit. Deze doelgroep is soms lastiger te bereiken. Daarom is het fijn dat de gemeente ons faciliteert bij deze bijeenkomsten, zodat we ook senioren kunnen bereiken en informeren over de gevaren die zich online voordoen", vertelt digitaal wijkagent Bjorn.

Niet alleen senioren, maar ook jongeren kunnen slachtoffer worden van digitale criminaliteit. Door het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) wordt het bovendien steeds moeilijker om echt van nep te onderscheiden. Daardoor wordt het ook verleidelijker om in de val van criminelen te trappen. “Ik denk dat we daar steeds voortvarender mee aan de slag moeten gaan”, aldus Verlegh.