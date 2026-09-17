Ooltgensplaat wint brons bij Europese dorpsvernieuwingsprijs

Ooltgensplaat heeft op 11 september 2026 de bronzen prijs gewonnen bij de European Village Renewal Award 2026. Deze prijs wordt elke twee jaar uitgereikt door een internationale jury, die dorpen en plattelandsgebieden beoordeelt op hun aanpak van dorpsontwikkeling. Vooral de jeugddorpsraad maakte indruk op de jury.

Het dorp werd namens Nederland voorgedragen door de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK), nadat Ooltgensplaat de Landelijke Dorpsvernieuwingsprijs 2025 won. De internationale jury bezocht het dorp in mei 2026. Zij roemt de inzet van de jongeren en de ruimte die zij van de volwassen dorpsraad krijgen om mee te denken en met ideeën te komen.

De winst ging naar de regio Valposchiavo in Zwitserland. De regio slaagt erin bevolkingskrimp tegen te gaan en jongeren na hun opleiding en eerste werkervaring te laten terugkeren. Een belangrijk onderdeel daarvan is een sterke gemeenschap met meer dan honderd verenigingen en initiatieven. Volgens de jury laat Valposchiavo zien hoe gemeenschapskracht, economische ontwikkeling en de kwaliteiten van een gebied elkaar kunnen versterken.