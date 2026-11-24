Het fanfareorkest van Koninklijke Muziekvereniging Sempre Crescendo uit Middelharnis-Sommelsdijk heeft zaterdag 14 november 2026 tijdens een muziekconcours in Enschede 92,75 van de 100 punten behaald. De jury kende het orkest het predicaat 'lof der jury' toe. De wedstrijd vond plaats in de concertzaal van het Muziekcentrum in Enschede.
Het orkest stond onder leiding van dirigent Hans de Wilde en speelde vier muziekstukken van Vlaamse componisten. Alle werken waren oorspronkelijk geschreven voor fanfareorkest. De voorbereidingen op het concours begonnen vorig jaar met de keuze van het repertoire. In de maanden daarna studeerde het orkest de stukken in tijdens repetities en studiedagen.
Een van de componisten, Jan Van der Roost, bezocht tijdens de voorbereiding een repetitie. Hij vertelde daar over zijn compositie 'The Lords of Masmine' en nam het orkest mee door het muziekstuk.
De jury bestond uit Frenk Rouschop, Arnold Span en Dick Bolt. Zij beoordeelden het optreden positief. Het orkest kreeg onder meer complimenten voor de klank en de keuze van het programma. Voor het muziekstuk 'Pendragon' kreeg Sempre Crescendo 92 punten. 'La Prière' en 'The Lords of Masmine' werden beide beoordeeld met 93,5 punten.
Volgens de vereniging behoort de totaalscore tot de hoogste resultaten uit haar geschiedenis. Dirigent Hans de Wilde zei na afloop dat voor hem niet alleen de uitslag telt, maar ook de ontwikkeling die het orkest tijdens de voorbereiding heeft doorgemaakt.