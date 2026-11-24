Het fanfareorkest van Koninklijke Muziekvereniging Sempre Crescendo uit Middelharnis-Sommelsdijk heeft zaterdag 14 november 2026 tijdens een muziekconcours in Enschede 92,75 van de 100 punten behaald. De jury kende het orkest het predicaat 'lof der jury' toe. De wedstrijd vond plaats in de concertzaal van het Muziekcentrum in Enschede.

Het orkest stond onder leiding van dirigent Hans de Wilde en speelde vier muziekstukken van Vlaamse componisten. Alle werken waren oorspronkelijk geschreven voor fanfareorkest. De voorbereidingen op het concours begonnen vorig jaar met de keuze van het repertoire. In de maanden daarna studeerde het orkest de stukken in tijdens repetities en studiedagen.

Een van de componisten, Jan Van der Roost, bezocht tijdens de voorbereiding een repetitie. Hij vertelde daar over zijn compositie 'The Lords of Masmine' en nam het orkest mee door het muziekstuk.