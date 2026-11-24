Leerlingen uit klas 1 en 2 van de CSG Prins Maurits hebben zich vrijwillig laten opsluiten in hun lokalen. Tijdens de ‘luchttijd’ konden ze lasergamen of verstoppertje spelen. Met deze actie haalden zij € 5.959,56 op voor Gevangenzorg Nederland.

78 scholieren deden vrijdag 13 november 2026 mee aan de vrijwillige gevangenschap. Daarbij waren ook bewakers aanwezig. Op vrijdagavond om 20:00 uur ging de deur op slot. De volgende ochtend om 08:00 uur mochten de leerlingen er weer uit. In de nacht werden periodes van ‘zitten’ in de lokalen afgewisseld met momenten van ‘luchten’.

Tijdens de tijd buiten de cel konden de jongeren verstoppertje spelen in de donkere school, meedoen aan een quiz of stoelendans of lasergamen. Ook waren er verschillende toneelopdrachten. Leerlingen uit havo 4 en 5 hadden bovendien om 04:00 uur ’s nachts een bootcamp georganiseerd. De nacht werd afgesloten met een gezamenlijk ontbijt.