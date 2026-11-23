Sinterklaas is zaterdag 21 november 2026 op bijzondere wijze aangekomen in Den Bommel. Door de lage waterstanden kon zijn stoomboot de haven niet bereiken. Daarom moest de Sint per helikopter worden ingevlogen.

Het is niet de eerste keer dat Sinterklaas op deze manier het dorp bezoekt. Ook in 2018 was hij aangewezen op een helikopter, toen vanwege motorpech van de stoomboot. "Het leek ons erg ludiek om dit nogmaals te herhalen", vertelt Angelique Peeman-de Vos van de organisatie.

De video komt van YouTube. Om die af te spelen moet je browser contact maken met Google, en daar heb je geen toestemming voor gegeven. Geef je die alsnog, dan staat de speler hier meteen.

Dit jaar was het verhaal dat de rivieren door de droge zomer te weinig water bevatten voor de stoomboot. Ook de beperkte baggerwerkzaamheden in de haven speelden een rol. "Sinterklaas kon niet anders dan arriveren per heli. Hij heeft het gelukkig ternauwernood gered."

Het regelen van de helikoptervlucht bleek dit jaar nog een hele uitdaging. "Het ging een stuk moeizamer om het te realiseren." Uiteindelijk vond de organisatie een geschikte landingslocatie waarvoor een vergunning kon worden geregeld. Met medewerking van DCMR en Omgevingsdienst Haaglanden lukte het uiteindelijk. Ook de steun met geld en materialen van ondernemers uit Den Bommel was daarbij onmisbaar, geeft Angelique aan.

De voorbereidingen waren het volgens de organisatie meer dan waard. “De intocht is fantastisch verlopen. Het was erg druk op de Kade en de kinderen waren allemaal heel erg verrast. Het was een waar spektakel. De heli kwam erg mooi en laag aanvliegen over de kinderen heen en landde vervolgens achter op ons terrein. We hebben erg veel blije gezichtjes gezien. En wat hebben we het getroffen met het weer!”