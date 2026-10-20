Donderdag minder bussen op Goeree-Overflakkee door landelijke staking

Op Goeree-Overflakkee rijden donderdag 22 oktober 2026 mogelijk minder bussen door een landelijke staking in het streekvervoer. Werknemers leggen het werk neer omdat de onderhandelingen over een nieuwe cao zijn vastgelopen. De vakbonden willen onder meer betere afspraken over loon, werkroosters en regelingen voor oudere werknemers. Vervoerder Transdev heeft nog niet gereageerd op vragen over de gevolgen voor het busvervoer op het eiland.

De vakbonden willen dat medewerkers eerder weten wanneer ze moeten werken. Ook willen ze betere afspraken voor oudere werknemers en het behoud van toeslagen voor ongunstige werktijden.

De staking volgt op een eerdere actie vorige week, 14 oktober 2026. De vakbonden en werkgevers verschillen van mening over de arbeidsvoorwaarden voor ongeveer 13.500 werknemers in het streekvervoer.

Werkgevers willen de termijn waarop werknemers hun rooster krijgen, onder voorwaarden verkorten van acht dagen naar één dag. Ook liggen er voorstellen om regelingen voor oudere werknemers aan te passen en de invloed van personeel op roosters te beperken. Daarnaast willen de werkgevers maximaal 45 minuten extra onbetaalde pauze per dienst kunnen inplannen.

FNV-bestuurder Marijn van der Gaag vindt de voorstellen onaanvaardbaar. "De werkgevers luisteren nog steeds onvoldoende", zegt hij. "We laten ons niet afschepen met een cao die het werk en het leven buiten het werk slechter maakt."

Volgens Van der Gaag maken werknemers zich zorgen over de gevolgen voor hun werk en privéleven. De vakbonden en werkgevers hebben nog geen akkoord bereikt over een nieuwe cao.

Transdev heeft nog niet laten weten welke gevolgen de staking heeft voor de busdiensten op Goeree-Overflakkee. Reizigers kunnen de actuele reisinformatie van de vervoerder raadplegen.