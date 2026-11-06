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Gemeente en ondernemers willen BIZ Middelharnis vijf jaar verlengen

Internetredactie Omroep Archipel
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Foto: Gemeente Goeree-Overflakkee

De gemeente Goeree-Overflakkee en Stichting BIZ Middelharnis Centrum willen de samenwerking voor het centrum van Middelharnis met vijf jaar voortzetten. De nieuwe afspraken gelden voor de periode 2027 tot en met 2031. Op woensdag 28 oktober 2026 hebben beide partijen hiervoor een overeenkomst ondertekend. De verlenging is echter nog niet zeker. De gemeenteraad moet eerst instemmen en ook de ondernemers moeten zich hierover uitspreken.

De bedrijveninvesteringszone (BIZ) in Middelharnis bestaat tien jaar. Het gebied omvat onder meer winkelstraat D'n Diek en de historische haven met de daar gevestigde horecabedrijven.

De gemeenteraad moet nog besluiten over de regels voor de nieuwe periode. Daarna volgt een stemming onder de ondernemers in het gebied. Zij bepalen daarmee of de BIZ wordt voortgezet. Als er voldoende steun is en de gemeenteraad akkoord gaat, kan de verlenging doorgaan.

Binnen een BIZ betalen ondernemers samen voor verbeteringen in hun gebied. Het geld kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor evenementen, bloembakken en sfeerverlichting. Op bedrijventerreinen wordt het vaker besteed aan veiligheid.

Ook voor bedrijventerrein Stellendam en de Tonisseweg in Oude-Tonge zijn afspraken gemaakt over voortzetting van de BIZ. Op Goeree-Overflakkee zijn vier van deze gebieden. In Ouddorp loopt de huidige regeling tot eind 2028.

Wethouder Henk van Putten (Economische Zaken) noemt de samenwerking tussen ondernemers belangrijk. Door samen plannen te maken en uit te voeren, kunnen ondernemers volgens hem meer bereiken dan ieder afzonderlijk.

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