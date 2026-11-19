Onlangs werd bekend dat de haven van Herkingen pas in 2028 grondig wordt gerenoveerd. Inmiddels is uit onderzoek duidelijk geworden dat delen van de kademuren nog slechter zijn dan gedacht en heeft de gemeente per 13 november 2026 extra maatregelen genomen.

Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de muren minder worden belast. Zo worden de hekken die er al enkele jaren staan verder van de kade gezet om het gewicht op de kademuren te beperken. Deze hekken worden bovendien vervangen door lagere hekken, zodat bezoekers meer van de haven kunnen zien.

De nieuwe plaatsing van de hekken betekent dat de rijbaan bij het parkeerterrein op het havenplateau smaller wordt. “Zo zorgen we dat het verkeer verder van de kademuur rijdt en deze dus minder belast.” De gemeente zegt daarnaast te onderzoeken of er nog andere maatregelen nodig zijn om de situatie veilig te houden tot de renovatie van start gaat.