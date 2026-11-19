Iedere week publiceert de redactie een overzicht van ontwikkelingen in de lokale en regionale politiek die betrekking hebben op Goeree-Overflakkee. Politieke partijen informeren de redactie over hun voorstellen, standpunten en activiteiten. In dit overzicht van week 47 van 2026 lees je over de antwoorden op vragen over brandweerreanimaties, het voorstel van de Partij voor de Dieren over natuurbelangen en de kandidatenlijst van VVD Zuid-Holland.

Brandweerreanimaties

De SGP had eind oktober 2026 vragen gesteld over brandweerreanimaties. Uit antwoorden van de gemeente blijkt dat de brandweer hierbij blijft ingezet worden. De brandweer wordt nog steeds gealarmeerd wanneer de inzet van toegevoegde waarde kan zijn. Die afweging wordt gemaakt door de centralist van de ambulancezorg op de meldkamer. Op de vraag over nazorg is geantwoord dat binnen de VRR na iedere inzet een nabespreking plaatsvindt en er aanvullende professionele ondersteuning beschikbaar is. Volgens het college zijn er momenteel geen signalen dat de mentale belasting door reanimatie-inzetten te hoog is.

Provincie weegt natuur zwaarder mee

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op donderdag 19 november 2026 een voorstel van de Partij voor de Dieren aangenomen om bij belangrijke besluiten meer rekening te houden met wat de natuur nodig heeft. Bij plannen voor bijvoorbeeld woningbouw en nieuwe wegen moet de provincie voortaan vanaf het begin ook kijken naar de gevolgen voor de natuur en wat nodig is om die gezond te houden. Het voorstel verplicht de provincie niet om natuur altijd voorrang te geven, maar wel om duidelijk te maken hoe de belangen van natuur worden afgewogen tegen andere belangen, zoals woningbouw en economische ontwikkeling.