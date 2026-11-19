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Op maandag 23 november en dinsdag 24 november 2026 wordt opnieuw gestaakt in het streekvervoer. Ook de buschauffeurs van Transdev, de streekvervoerder van Goeree-Overflakkee, leggen hun werk twee hele dagen neer. De stakingen zijn het gevolg van mislukte onderhandelingen over een nieuwe cao voor de sector. Ook vervoersbedrijven zoals Qbuzz, EBS en RET rijden niet.

Bussen van Transdev rijden maandag en dinsdag niet. Vorige maand waren er ook al stakingen in het streekvervoer. De vakbonden kondigden toen al aan om elke week tot de kerst te staken. Daar ging uiteindelijk een streep door, omdat de vakbonden opnieuw om de onderhandelingstafel gingen. Onvrede over cao

"Onder de ruim 13.000 werknemers in het stads- en streekvervoer is veel boosheid over het recente cao-eindbod van de OV-werkgevers", meldt vakbond CNV. Eerder deze week werd over de cao onderhandeld, maar zonder succes. Ook vakbond FNV is ontevreden: "De werkgevers hebben hun kans gehad om met een fatsoenlijk voorstel te komen. Dat hebben ze niet gedaan."

De vakbonden zijn onder meer ontevreden over de salarissen voor medewerkers en de ouderenregeling. "We zullen de acties doorzetten tot we wél een goede cao hebben. Daarin moet ook ruimte zijn voor onze voorstellen om de cao te verbeteren, bijvoorbeeld betere roosters, met meer regelmaat in de onregelmatigheid", meldt CNV. Nog meer stakingen

Als de stakingen van volgende week niet tot een betere cao leiden, wordt het werk opnieuw neergelegd. Er zijn nu al stakingen aangekondigd op maandag 23 en dinsdag 24 november, donderdag 3 en vrijdag 4 december en maandag 14 en dinsdag 15 december 2026. Ook op vrijdag 18 december 2026 wordt mogelijk gestaakt, als dan nog steeds geen akkoord over de cao is bereikt. 'Valt zwaar'

De vakbonden betreuren de gevolgen van de stakingen voor reizigers. "Onze leden helpen reizigers iedere dag op weg. Juist daarom valt het hun zwaar om het werk neer te leggen. Goed openbaar vervoer heeft mensen nodig die dit werk kunnen én willen blijven doen", meldt FNV. Er zijn bewust al meerdere data aangekondigd voor de stakingen. "De reden dat we meteen een reeks aankondigen is dat de reizigers er rekening mee kunnen houden. We hopen dan ook begrip voor deze acties."

Dit is een artikel in samenwerking met mediapartner Rijnmond.