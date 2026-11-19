De onlangs opgerichte Haringvlietcoalitie houdt op woensdag 25 november 2026 een bijeenkomst in Klaaswaal. Ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties worden hiervoor uitgenodigd. Tijdens de avond worden de gevolgen van de werkzaamheden aan de Haringvlietbrug in beeld gebracht.

De coalitie bestaat uit de gemeenten Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Moerdijk. Het doel is om overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties uit de regio te verenigingen rond de oproep: vernieuw de Haringvlietbrug met oog voor de toekomst, voorkom een langdurige volledige afsluiting en houd Zuidwest-Nederland bereikbaar.

Tijdens de bijeenkomst wordt vanuit verschillende sectoren en invalshoeken gekeken naar de gevolgen van de renovatie. Er is onder meer aandacht voor welke knelpunten worden verwacht en wat er nodig is om Zuidwest-Nederland bereikbaar te houden. De opgehaalde inzichten worden ingebracht in de gesprekken met Rijkswaterstaat.