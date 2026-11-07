Internationale afspraken over Atlantikwall, ook resten op het eiland

Vertegenwoordigers van zeven Europese landen hebben op woensdag 4 november 2026 in Vlissingen afspraken gemaakt over het behoud van de Atlantikwall. Het gaat om de Duitse verdedigingslinie uit de Tweede Wereldoorlog, waarvan nog resten in verschillende Europese landen te vinden zijn, ook op Goeree-Overflakkee.

Tijdens een driedaagse bijeenkomst, georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), spraken de deelnemers over het bewaren van bunkers en andere overblijfselen. Ook willen de landen kennis en ervaringen uitwisselen.

Aan de bijeenkomst namen vertegenwoordigers deel uit Frankrijk, België, Nederland, Duitsland, Denemarken, Noorwegen en de Kanaaleilanden. De landen hebben te maken met vergelijkbare problemen bij het behoud van de overblijfselen. Zo kunnen veranderingen aan de kust, klimaatverandering, natuurbeheer en bouwplannen invloed hebben op de bunkers. Ook verschilt de manier waarop de landen met de historische bouwwerken omgaan. In sommige bunkers zijn bijvoorbeeld nog tekeningen en schilderingen uit de oorlog te vinden.

De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijke intentieverklaring. Daarin spreken de zeven landen af om verder samen te werken aan het behoud en beheer van de Atlantikwall. Ook willen ze ervaringen uitwisselen en de geschiedenis van de verdedigingslinie beter toegankelijk maken voor het publiek.

Atlantikwall op Goeree-Overflakkee

Ook op Goeree-Overflakkee zijn nog resten van de Atlantikwall te vinden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de kop van Goeree onderdeel van de Duitse verdedigingslinie. Daar werden 44 bunkercomplexen gebouwd. In 1942 werd ook bij Ooltgensplaat een verdedigingslinie aangelegd. De bunkers daar zijn na de oorlog allemaal verwijderd. Ook in Ouddorp en Goedereede zijn veel bunkers afgebroken. Op beide plaatsen zijn nog enkele bunkers bewaard gebleven. Een voorbeeld is het bunkercomplex Widerstandsnest 220 H, ook bekend als bunkercomplex De Punt. Dit complex ligt bij De Punt in Ouddorp en bestaat uit vijftien bunkers die bezoekers kunnen bekijken. Andere bunkers liggen nog onder het zand.

Naast de bunkers zijn ook andere onderdelen van de Atlantikwall op Goeree-Overflakkee bewaard gebleven. In augustus 2026 kwamen op het strand bij Ouddorp verschillende Duitse kustversperringen tevoorschijn. Stichting WO2GO heeft de vondsten onderzocht. De versperringen zijn inmiddels veiliggesteld. De stichting wil ze een plek geven bij de bunkerroute, met informatie over hun historische achtergrond.