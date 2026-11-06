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Omroep Archipel
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Brandweer uitgerukt voor rookontwikkeling op onderzoeksboot in Stellendam

Internetredactie Omroep Archipel
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Foto: Omroep Archipel

Op vrijdagmiddag 6 november 2026 is de brandweer rond 14:15 uur uitgerukt voor een melding in de haven van Stellendam. De machinekamer van een boot stond vol rook. Ter plaatse bleek al snel dat er geen brand was uitgebroken.

De rookontwikkeling werd veroorzaakt door een technisch probleem met de rookgasafvoer. Daardoor werden de verbrandingsgassen van de motor niet goed naar buiten afgevoerd, maar kwamen deze in de machinekamer terecht, zoals koolmonoxide. Volgens een woordvoerster van Veiligheidsregio Rotterdam raakte niemand gewond bij het incident.

Het vaartuig was een onderzoeksboot van Rijkswaterstaat die metingen in het water uitvoerde. Het vaartuig was nog maar net vertrokken toen het probleem ontstond. Een andere boot van Rijkswaterstaat heeft de onderzoeksboot terug naar de haven gesleept, zodat de brandweer aan boord kon komen.

Vanwege de rookontwikkeling werd de inzet opgeschaald. Nadat de brandweer ter plaatse was gekomen, bleek dat er geen sprake was van brand. Daarop werd het sein brandmeester gegeven.

De brandweer heeft vervolgens vooral geventileerd om de rook en achtergebleven gassen uit de machinekamer te verdrijven.

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