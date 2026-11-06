Brandweer uitgerukt voor rookontwikkeling op onderzoeksboot in Stellendam

Op vrijdagmiddag 6 november 2026 is de brandweer rond 14:15 uur uitgerukt voor een melding in de haven van Stellendam. De machinekamer van een boot stond vol rook. Ter plaatse bleek al snel dat er geen brand was uitgebroken.

De rookontwikkeling werd veroorzaakt door een technisch probleem met de rookgasafvoer. Daardoor werden de verbrandingsgassen van de motor niet goed naar buiten afgevoerd, maar kwamen deze in de machinekamer terecht, zoals koolmonoxide. Volgens een woordvoerster van Veiligheidsregio Rotterdam raakte niemand gewond bij het incident.

Het vaartuig was een onderzoeksboot van Rijkswaterstaat die metingen in het water uitvoerde. Het vaartuig was nog maar net vertrokken toen het probleem ontstond. Een andere boot van Rijkswaterstaat heeft de onderzoeksboot terug naar de haven gesleept, zodat de brandweer aan boord kon komen.