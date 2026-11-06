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Omroep Archipel
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Politie zoekt getuigen van brandstichting bij drie auto's in Sommelsdijk

Internetredactie Omroep Archipel
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Foto: Omroep Archipel

De politie is op zoek naar getuigen van de brandstichting aan de Olympiaweg in Sommelsdijk, waarbij in de nacht van zondag 1 op maandag 2 november 2026 drie auto's in brand werden gestoken. Ook mensen die beschikken over camerabeelden uit de omgeving worden opgeroepen zich te melden.

De brandstichting vond plaats op een parkeerterrein tegenover de Aldi, vlak bij de brandweerkazerne en het politiebureau. Volgens de politie gebeurde dit tussen 01:30 en 02:00 uur. De brandweer werd rond 02:00 uur gealarmeerd en rukte met twee tankautospuiten uit.

Eerder brandstichting op dezelfde parkeerplaats
Het is niet de eerste keer dat op deze locatie een voertuig in brand is gestoken. Op 4 augustus 2025 ging op hetzelfde parkeerterrein eveneens een auto in vlammen op. Dat voertuig bleek eigendom te zijn van een politieagent. In verband met die brandstichting werd destijds een man uit Bergen op Zoom aangehouden.

Of er een verband bestaat tussen de eerdere brandstichting en de drie autobrandstichtingen van afgelopen maandag, is niet bekend. Evenmin is duidelijk of bij de meest recente branden opnieuw een voertuig van een politiemedewerker betrokken was.

Getuigen kunnen zich melden
De politie vraagt iedereen die op maandag 2 november tussen 01:30 en 02:00 uur iets opvallends heeft gezien in de omgeving van de Olympiaweg om contact op te nemen. Ook mensen die mogelijk relevante camerabeelden hebben, worden verzocht deze beschikbaar te stellen.

Informatie kan worden doorgegeven via de website van de politie of telefonisch via 0900-8844.

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