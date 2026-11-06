Leesclub in Oude-Tonge verdiept lezen en brengt vriendschap

In een nieuwe aflevering van de podcast Eiland Kunst van Omroep Archipel vertellen Nelly de Jonge en Marian Traas over hun jarenlange betrokkenheid bij de leesclub van de bibliotheek in Oude-Tonge. In gesprek met presentatrice Anneke van der Slik delen zij hoe het samen lezen en bespreken van boeken niet alleen zorgt voor literaire verdieping, maar ook voor waardevolle vriendschappen en verbinding op het eiland.

Beide dames kwamen decennia geleden naar het eiland: Marian verhuisde ruim dertig jaar geleden voor haar werk en bleef er voor de liefde, terwijl Nelly ruim vijftig jaar geleden arriveerde vanwege het werk van haar echtgenoot en op een advocatenkantoor werkte. Hun passie voor boeken bracht hen uiteindelijk samen bij de leesclub in Oude Tonge, waar Nelly optreedt als coördinator en contactpersoon met de bibliotheek. Marian sloot zich enthousiast aan nadat ze in de bibliotheek over de club hoorde.

Tijdens het podcastgesprek wordt het zorgvuldige proces achter de leesclubbijeenkomsten duidelijk. De groep van tien leden komt eens in de zes weken samen aan een grote ronde tafel om boeken grondig te bespreken. De lokale bibliotheek faciliteert de club met een uitgebreide jaarlijkse kieslijst van ruim honderd boeken en voorziet de leden van leeswijzers met achtergrondinformatie en discussievragen. Hoewel e-readers en luisterboeken bestaan, blijft het fysieke papieren boek bij de leden onverminderd favoriet.