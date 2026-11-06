Naar hoofdinhoud
Omroep Archipel
LiveDe late avond
Nieuws

Leesclub in Oude-Tonge verdiept lezen en brengt vriendschap

Internetredactie Omroep Archipel
· 1 min lezen
Foto: Omroep Archipel

In een nieuwe aflevering van de podcast Eiland Kunst van Omroep Archipel vertellen Nelly de Jonge en Marian Traas over hun jarenlange betrokkenheid bij de leesclub van de bibliotheek in Oude-Tonge. In gesprek met presentatrice Anneke van der Slik delen zij hoe het samen lezen en bespreken van boeken niet alleen zorgt voor literaire verdieping, maar ook voor waardevolle vriendschappen en verbinding op het eiland.

Eiland Kunst · S2 A3 · 6 nov 2026 · 39:57
Leesclub in Oude-Tonge verdiept lezen en brengt vriendschap
0:00-39:57
Meer afleveringen van Eiland Kunst

Beide dames kwamen decennia geleden naar het eiland: Marian verhuisde ruim dertig jaar geleden voor haar werk en bleef er voor de liefde, terwijl Nelly ruim vijftig jaar geleden arriveerde vanwege het werk van haar echtgenoot en op een advocatenkantoor werkte. Hun passie voor boeken bracht hen uiteindelijk samen bij de leesclub in Oude Tonge, waar Nelly optreedt als coördinator en contactpersoon met de bibliotheek. Marian sloot zich enthousiast aan nadat ze in de bibliotheek over de club hoorde.

Tijdens het podcastgesprek wordt het zorgvuldige proces achter de leesclubbijeenkomsten duidelijk. De groep van tien leden komt eens in de zes weken samen aan een grote ronde tafel om boeken grondig te bespreken. De lokale bibliotheek faciliteert de club met een uitgebreide jaarlijkse kieslijst van ruim honderd boeken en voorziet de leden van leeswijzers met achtergrondinformatie en discussievragen. Hoewel e-readers en luisterboeken bestaan, blijft het fysieke papieren boek bij de leden onverminderd favoriet.

Hun brede boekenselectie varieert van het boek Water van John Boyne tot het jeugdboek De tunnel van Anna Wolts, waarmee ze ook de link leggen naar actuele onderwerpen.

Was dit artikel nuttig?

Lees ook

Kim uit Middelharnis wint 100.000 euro met lot van Grote Clubactie
Ontspanning

Kim uit Middelharnis wint 100.000 euro met lot van Grote Clubactie

vrijdag 6 november

Politie zoekt getuigen van brandstichting bij drie auto's in Sommelsdijk
112

Politie zoekt getuigen van brandstichting bij drie auto's in Sommelsdijk

vrijdag 6 november

Brandweer uitgerukt voor rookontwikkeling op onderzoeksboot in Stellendam
112

Brandweer uitgerukt voor rookontwikkeling op onderzoeksboot in Stellendam

vrijdag 6 november

Tijdelijke parkeerverboden in Beatrixlaan en Margrietlaan in Dirksland
Politiek

Tijdelijke parkeerverboden in Beatrixlaan en Margrietlaan in Dirksland

vrijdag 6 november

Gemeente en ondernemers willen BIZ Middelharnis vijf jaar verlengen

Gemeente en ondernemers willen BIZ Middelharnis vijf jaar verlengen

vrijdag 6 november

Meest gelezen vandaag

  1. 1Kim uit Middelharnis wint 100.000 euro met lot van Grote Clubactie
  2. 2Politie waarschuwt voor Engelssprekende klusjesmannen
  3. 3Nieuw plan moet bepalen welke woningen Goeree-Overflakkee nodig heeft
  4. 4Bas vindt 'per ongeluk' een bunker en wil er nu een horecazaak van maken
Tip de redactie!

Nieuws per dorp

Op de kaart →