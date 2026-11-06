Tijdelijke parkeerverboden in Beatrixlaan en Margrietlaan in Dirksland

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De gemeente heeft besloten om vanaf maart 2027 tijdelijke parkeerverboden in te stellen aan de Beatrixlaan en Margrietlaan in Dirksland. Reden is de bouw van nieuwe huizen waarvoor vrachtwagens bouwmaterialen moeten kunnen af- en aanvoeren.

Oost West Wonen bouwt aan de Beatrixlaan 19 sociale huurwoningen voor kleine gezinnen en een- of tweepersoonshuishoudens. Vrachtwagens moeten via de omliggende straten bouwmaterialen kunnen aan- en afvoeren. Zonder parkeerverbod is er volgens de gemeente onvoldoende ruimte om het bouwterrein te bereiken en materialen te lossen. Omdat de verkeersmaatregelen langer dan vier maanden duren, is een verkeersbesluit noodzakelijk. De gemeente heeft daarbij onder meer gekeken naar de verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid.

De parkeerverboden gelden op verschillende delen van de Beatrixlaan en de Margrietlaan. Het gaat om de westelijke zijde van de Beatrixlaan ter hoogte van huisnummer 28, de oostelijke zijde tussen de Philipshoofjesweg en de Irenelaan en beide zijden van de Beatrixlaan tussen de Margrietlaan en de Irenelaan. Ook de twee parkeervakken bij Beatrixlaan 9 worden afgesloten. Aan de Margrietlaan geldt het verbod aan beide zijden over een lengte van ongeveer dertig meter ter hoogte van huisnummer 3. Het verkeersbesluit is op 4 november 2026 gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na deze bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders.