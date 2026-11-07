Provincie en waterschappen gaan vaker overleggen over water en ruimte

De provincie Zuid-Holland en de zeven waterschappen in de provincie zijn op 30 oktober 2026 begonnen met een nieuw overleg over water, bodem en de inrichting van gebieden. Ook Waterschap Hollandse Delta, dat verantwoordelijk is voor het waterbeheer op Goeree-Overflakkee, neemt deel.

Water en bodem De provincie en de waterschappen werken al samen aan waterbeheer en de bescherming tegen overstromingen. In het nieuwe overleg komen ook andere onderwerpen aan bod. Zo willen de partijen bespreken waar gebouwd kan worden, hoe landbouwgrond wordt gebruikt en waar ruimte is voor natuur.

De partijen willen eerder met elkaar bespreken hoe zij omgaan met de gevolgen van droogte en hevige regen en welke ruimte nodig is voor woningen, landbouw en natuur. Het doel is om water en bodem vanaf het begin mee te wegen bij plannen voor de toekomst. In het overleg worden geen besluiten genomen.

Bij deze keuzes spelen de bodem en de beschikbaarheid van water een belangrijke rol. Niet iedere plek is geschikt om te bouwen of landbouw te bedrijven. Ook moet er voldoende ruimte zijn om regenwater op te vangen en water vast te houden voor droge perioden.

Droogte en hevige regen

De droogte van zomer 2026 liet zien hoe kwetsbaar de watervoorziening kan zijn. Bij langdurige droogte kan een tekort aan water ontstaan. Bij hevige regen kan juist wateroverlast optreden. De inrichting van gebieden kan helpen om de gevolgen daarvan te beperken.

Gedeputeerde Arne Weverling, verantwoordelijk voor water en bodem, vindt dat water en bodem eerder moeten worden meegenomen bij plannen voor woningbouw, landbouw en natuur. Volgens hem kunnen de provincie en waterschappen betere keuzes maken als zij hun kennis eerder met elkaar delen.

Ook gedeputeerde Arno Bonte, verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, wijst op het belang van water bij de inrichting van gebieden. Zo kan het nodig zijn om ruimte te maken waar regenwater tijdelijk kan worden opgevangen. Ook moet er voldoende water beschikbaar blijven voor droge perioden.

Goeree-Overflakkee

Waterschap Hollandse Delta is een van de zeven waterschappen die aan het nieuwe overleg deelnemen. Het waterschap is verantwoordelijk voor onder meer het beheer van dijken, sloten en waterwegen op Goeree-Overflakkee.

Het overleg is bedoeld om onderwerpen die op langere termijn spelen eerder te bespreken. De deelnemers nemen geen besluiten over concrete plannen of projecten. Of en welke gevolgen de samenwerking krijgt voor Goeree-Overflakkee, is op dit moment nog niet duidelijk.