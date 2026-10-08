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Iedere week publiceert de redactie een overzicht met de meest recente ontwikkelingen binnen de lokale en regionale politiek die betrekking hebben op Goeree-Overflakkee. Politieke partijen informeren de redactie over hun vragen, standpunten en initiatieven. Door deze ontwikkelingen per onderwerp te bundelen, ontstaat een overzicht van wat er speelt. Dit is het overzicht van week 41 van 2026.

GAAN heeft nieuw partijbestuur

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van woensdag 30 september 2026 heeft GAAN een nieuw bestuur benoemd. De partij vindt de benoeming een "volgende stap in de verdere organisatie van de vereniging". Het bestuur bestaat uit José de Jong (voorzitter), Sonja van Dam (secretaris), Wilmar Spies (penningmeester) en André van Dijk (algemeen bestuurslid). Voor een vijfde bestuurslid is nog ruimte. Het bestuur zal zich richten op de organisatie van de vereniging, het verder uitbouwen ervan en het erbij betrekken van leden.