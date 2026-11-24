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De gemeente Goeree-Overflakkee wil de ondersteuning aan inwoners anders gaan organiseren. Door meer in te zetten op preventie, samenwerking en hulp dichtbij huis moet worden voorkomen dat mensen onnodig in de professionele zorg terechtkomen. Ook moet de verandering ervoor zorgen dat de ondersteuning in de toekomst betaalbaar blijft.

De plannen voor de verandering van het Sociaal Domein, de ondersteuning aan inwoners, werden donderdag 19 november 2026 toegelicht tijdens een presentatieavond. Volgens Christa de Geus, strateeg Sociaal Domein, is verandering nodig omdat de zorgvraag toeneemt, de bevolking verandert en de gemeente tegelijkertijd te maken krijgt met financiële beperkingen en personeelstekorten. Door problemen eerder te signaleren en inwoners meer naar elkaar te laten omkijken, moet worden voorkomen dat hulpvragen onnodig bij professionele zorgverleners terechtkomen. Zij geeft aan dat de verandering niet wordt gedaan, omdat het op dit moment niet goed zou gaan. “Maar we zien dat de wereld buiten de gemeente erg verandert en wij als gemeente mee moeten veranderen om goede, kwalitatieve ondersteuning te kunnen blijven leveren die ook toekomstbestendig en betaalbaar is", aldus De Geus.

Meer oplossen in eigen omgeving

De sociale basis vormt een belangrijk uitgangspunt van de nieuwe aanpak. Een groot deel van de ondersteuning kan volgens de gemeente al plaatsvinden in de eigen omgeving. Denk aan inwoners die elkaar helpen, vrijwilligers bij verenigingen of mensen die binnen hun buurt signaleren dat iemand ondersteuning nodig heeft. Door die onderlinge betrokkenheid te versterken, kunnen problemen mogelijk eerder worden aangepakt en hoeft niet iedere hulpvraag bij een professional terecht te komen. Dat moet ook de druk op de professionele hulpverlening verminderen. Dat de gemeente meer verwacht van de kracht van dorpen en hun inwoners, is op Goeree-Overflakkee al op verschillende plekken zichtbaar. Achthuizen werd in 2022 het eerste Dorp van Morgen, gevolgd door Herkingen in 2025. En op dezelfde dag als deze presentatie plaatsvond, kreeg Goedereede de aanduiding Stad van Morgen. In deze woonkernen werken inwoners samen met verenigingen, kerken en organisaties op het gebied van welzijn, wonen en zorg. Door ontmoeting en onderlinge hulp te stimuleren, willen zij ervoor zorgen dat inwoners langer zelfstandig kunnen blijven, minder eenzaam zijn en meer voor elkaar kunnen betekenen. Wanneer hulp vanuit de eigen omgeving niet voldoende is, moeten inwoners gemakkelijker de weg naar ondersteuning kunnen vinden. Daarvoor wil de gemeente werken aan een centrale ingang waar inwoners terechtkunnen met vragen. Daarnaast wordt er veel verwacht van de nieuwe wettelijke verplichting voor Stevige Lokale Teams. Hierin werken professionals met verschillende deskundigheden samen en kan vanuit henzelf kortdurende ondersteuning worden geboden. Nog veel onduidelijkheid

Hoe de nieuwe aanpak er op Goeree-Overflakkee precies uit gaat zien, is nog niet duidelijk. De gemeente gaat in 2027 verschillende scenario's uitwerken en daarbij ook maatschappelijke organisaties betrekken. In november 2027 moeten de mogelijke scenario's en een voorkeursvariant aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Tijdens de presentatieavond werden ook vragen gesteld over de betaalbaarheid. Peter Kievit (SGP) wilde weten of al duidelijk is welke besparingen de transformatie kan opleveren. Volgens de gemeente is dat afhankelijk van de uiteindelijke keuzes. In de uitwerking van de scenario's wordt daarom ook de kosten en opbrengsten meegenomen. Investeringen in preventie en de sociale basis kunnen op termijn mogelijk leiden tot minder aanvragen voor professionele hulp. In het begin kunnen de kosten echter juist oplopen. Ook de rol van vrijwilligers en verenigingen kwam ter sprake. Karel van Veen (Trots op Goeree-Overflakkee) vroeg hoe wordt voorkomen dat goedwillende vrijwilligers straks taken van professionals overnemen. Volgens de gemeente kunnen verenigingen een belangrijke rol spelen bij het vroeg signaleren van problemen, maar is het niet de bedoeling dat zij professionele hulpverlening vervangen. Zo werd het voorbeeld gegeven van een penningmeester van een vereniging die ziet dat een gezin moeite heeft met de contributie betalen. Hij kan hen dan vertellen over de mogelijkheden van het Kindpakket waardoor kinderen kunnen sporten. De transformatie wordt in verschillende fasen uitgevoerd. 2027 staat in het teken van de ontwikkeling van de plannen, in 2028 en 2029 volgt de uitwerking en invoering. In 2030 moet de nieuwe werkwijze verder worden geborgd. Voor de eerste fase is een bedrag van € 438.700 nodig. De gemeente wil dit bedrag onttrekken aan de reserve Sociaal Domein. Het Sociaal Domein is goed voor ongeveer de helft van de gemeentelijke begroting: volgens De Geus gaat het om zo’n € 98 miljoen.