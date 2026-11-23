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Van 16 tot en met 22 november 2026 was de Week tegen Kindermishandeling. In deze week was er aandacht voor het herkennen van signalen en wat mensen kunnen doen als zij zich zorgen maken om een kind. Ook op Goeree-Overflakkee werd hier aandacht aan besteed. Maar kindermishandeling is niet alleen tijdens deze week een belangrijk onderwerp. Het is elke dag nodig om signalen te herkennen, erover te praten en in actie te komen als dat nodig is.

Kindermishandeling komt in verschillende vormen voor. Het kan gaan om lichamelijk of psychisch geweld, verwaarlozing of seksueel misbruik. Ook kinderen die thuis getuige zijn van geweld tussen volwassenen kunnen daar veel last van hebben. De gevolgen verschillen per kind. Sommige kinderen worden angstig of somber. Ook kunnen problemen ontstaan die op latere leeftijd doorwerken. Het herkennen van kindermishandeling is niet altijd eenvoudig. Een verandering in gedrag, een kind dat regelmatig zonder eten naar school komt of verwondingen heeft, kan aanleiding zijn voor zorgen. Zulke signalen betekenen niet automatisch dat er sprake is van mishandeling. Juist die onzekerheid maakt dat mensen soms twijfelen of ze hun zorgen moeten uitspreken of zich met de situatie moeten bemoeien.

Advies vragen

Wie zich zorgen maakt over een kind, hoeft niet zelf vast te stellen of er sprake is van kindermishandeling. Het is mogelijk om de zorgen te bespreken met iemand die men vertrouwt of advies te vragen aan Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Contact opnemen betekent niet automatisch dat er een melding wordt gedaan. Veilig Thuis kan meedenken over wat iemand heeft gezien en welke stappen mogelijk zijn. Ook anoniem contact opnemen is mogelijk. De landelijke campagne heeft dit jaar als thema 'Wat doe jij?'. Daarmee staat de rol van mensen in de omgeving van kinderen centraal. Dat kunnen familieleden, buren, leerkrachten, sportbegeleiders of andere bekenden zijn. Zij kunnen veranderingen opmerken en soms als eerste vragen hebben over de veiligheid van een kind. Cijfers Goeree-Overflakkee

Ook op Goeree-Overflakkee krijgt Veilig Thuis meldingen over vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Uit de beschikbare cijfers blijkt dat het aantal meldingen is gestegen van 135 in de eerste helft van 2025 naar 180 in dezelfde periode van 2026. Die cijfers geven niet rechtstreeks aan hoeveel kinderen slachtoffer zijn van kindermishandeling. Een melding betreft een vermoeden van onveiligheid en is geen vaststelling dat er daadwerkelijk sprake is van mishandeling. Ook kunnen meerdere meldingen betrekking hebben op hetzelfde gezin. Opvallend is dat het aantal vervolgmeldingen tijdens lopende trajecten is toegenomen. In de eerste helft van 2025 waren dat er 40, tegenover 85 in de eerste helft van 2026. Het aantal nieuwe meldingen steeg in die periode van 35 naar 45. Het aantal hermeldingen na een afgesloten traject daalde van 60 naar 50. Landelijk is eveneens een stijging zichtbaar. In de eerste helft van 2026 ontving Veilig Thuis 73.950 meldingen, 9 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal adviesvragen steeg met 15 procent naar 97.815. Samenwerking

Goeree-Overflakkee valt voor de aanpak van complexe situaties rond huiselijk geweld en kindermishandeling onder de regio Rotterdam-Rijnmond. In deze regio wordt binnen een proeftuin gewerkt aan een andere manier van samenwerken tussen organisaties die betrokken zijn bij de hulp en bescherming van kinderen en gezinnen. Het doel is dat hulpverleners meer gezamenlijk optrekken. In plaats van gezinnen steeds naar een andere organisatie door te verwijzen, bekijken betrokken partijen samen welke ondersteuning nodig is. Ook de ervaringen en wensen van kinderen en ouders worden daarbij meegenomen. Gemeente Goeree-Overflakkee geeft aan het belangrijk te vinden dat problemen in gezinnen zo vroeg mogelijk worden herkend. “Zo kunnen ouders en kinderen op tijd de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.”

De regionale aanpak maakt deel uit van het landelijke Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Tussen 2026 en 2029 worden verschillende manieren van werken in regionale proeftuinen onderzocht en getest. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de samenwerking tussen lokale hulpverlening, zorgorganisaties en organisaties binnen de veiligheidsketen. Vast aanspreekpunt

In de proeftuin op Goeree-Overflakkee werken betrokken organisaties samen binnen het vrijwillige hulpverleningstraject. "Dat betekent dat we de kennis en ervaring van organisaties uit de veiligheidsketen, zoals Jeugdbescherming en Veilig Thuis, erbij halen, in plaats van de hulp direct over te dragen naar het gedwongen kader (als een rechter een uitspraak heeft gedaan, dat er hulp moet komen)." Een gezin komt bij de proeftuin terecht via een hulpvraag bij de gemeente of een melding bij Veilig Thuis. Als het gezin hiermee instemt, start de begeleiding. Het krijgt één vast aanspreekpunt: een procesregisseur van de gemeente. Die blijft betrokken zolang dat nodig is en kan andere deskundigen inschakelen, zoals ervaringsdeskundigen, jeugdbeschermers of medewerkers van Veilig Thuis. De proeftuin loopt nog, geeft de gemeente aan. "We doen daarom voortdurend nieuwe inzichten op. We zien bijvoorbeeld hoe belangrijk het is dat de procesregisseur beschikbaar blijft zolang het gezin ondersteuning nodig heeft. Ook is het waardevol dat het gezin steeds met dezelfde persoon te maken heeft. Het hoeft daardoor niet telkens opnieuw zijn verhaal te vertellen." Daarnaast wordt niet alleen gekeken naar de problemen die op dat moment spelen, maar ook naar de oorzaken ervan. Zo wordt onderzocht welke problemen en patronen hebben geleid tot het huiselijk geweld. "Door die beter te begrijpen, kunnen we werken aan oplossingen en voorkomen dat dezelfde situaties zich blijven herhalen." Rol omgeving

Naast de inzet van professionele hulpverleners speelt ook de omgeving van een kind een rol. Scholen, kinderopvang, sportverenigingen en huisartsen kunnen veranderingen opmerken doordat zij regelmatig contact hebben met kinderen en hun ouders. De gemeente zegt ervoor te zorgen dat ondersteuning voor de kinderen en ouders laagdrempelig beschikbaar is. Als er sprake is van onveiligheid, wordt passende hulp georganiseerd. Daarbij wordt nauw samengewerkt met Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond. Bij acute onveiligheid kan bovendien het Crisisinterventieteam worden ingeschakeld. "Onze aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling spelen hierin een belangrijke rol." Landelijk nam het aantal adviesvragen vanuit het onderwijs in de eerste helft van 2026 met 15 procent toe ten opzichte van dezelfde periode in 2025. Ook het aantal meldingen vanuit het onderwijs steeg, met 14 procent. Deze cijfers laten zien dat onderwijsmedewerkers Veilig Thuis vaker benaderen. Dit jaar biedt de gemeente alle bassischolen op het eiland het boek 'Een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap' aan. “Op verschillende manieren vragen we aandacht voor het herkennen van signalen, het voeren van het gesprek en het belang van tijdige en passende hulp.” De Week tegen Kindermishandeling vraagt aandacht voor de vraag wat mensen kunnen doen wanneer zij zich zorgen maken. Twijfel hoeft geen reden te zijn om niets te doen. Wie advies wil of zich zorgen maakt over een kind, kan contact opnemen met Veilig Thuis via 0800-2000. Dat kan ook anoniem. Meer informatie over de campagne is te vinden op de website van De Week Tegen Kindermishandeling.